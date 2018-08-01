Украинские военные летчики получили модернизированные истребители (видео)

Украина

Украинские летчики получили модернизированные истребители МиГ-29МУ1 — в одну из воинских частей прибыли два самолета. Об этом президент Петр Порошенко сообщил в Facebook.

По словам главы государства, в ходе модернизации самолеты были усилены мощной радиолокационной станцией, а также системой спутниковой навигации.

«Модернизированный до уровня МиГ-29МУ1 самолет, в частности, получил более мощную радиолокационную станцию, а также интегрированную в бортовой радионавигационный комплекс систему спутниковой навигации», — написал Порошенко, отметив при этом, что истребитель МиГ-29, как и Су-27, в настоящее время является основным боевым самолетом Воздушных сил Украины.

Работы по совершенствованию боевого самолета выполнил Львовский государственный авиационно-ремонтный завод в кооперации с другими предприятиями госконцерна «Укроборонпром».

Напомним, ранее президент сообщил о начале производства в Украине боеприпасов по стандартам НАТО.