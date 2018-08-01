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Суд по госизмене Януковича: адвокаты снова сорвали заседание
Во время заседания Оболонского районного суда Киева по делу о государственной измене Виктора Януковича адвокаты экс-президента вновь сорвали начало дебатов по делу о госизмене беглого политика.
Председательствующий судья Владислав Девятко предоставил слово на дебатах прокурору Руслану Кравченко, но его выступление начал перебивать новый частный адвокат Януковича Александр Байдик.
Он потребовал допросить экс-премьера Украины Николая Азарова. На что суд возразил, что стадия ходатайств в данном процессе уже закончена.
Государственный адвокат Виктор Овсянников также отказался участвовать в заседании и оба защитника экс-президента покинули зал заседаний.
Судья Девятко заявил, что сторона защиты в очередной раз самовольно покинула зал судебных заседаний. При этом он подчеркнул, что назначенный государственный защитник Овсянников покинул заседание без разрешения суда.
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«Региональный центр бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве будет немедленно проинформирован об этом и должен либо обеспечить явку данного адвоката в суд, либо назначить нового защитника обвиняемому», — сказал судья.
После возобновления заседания Овсянников повторно отказался от участия в дебатах и покинул зал заседаний из-за несогласия с действиями суда.
«Суд вынужден объявить перерыв до 17:00 и вновь обратиться в центр по оказанию бесплатной вторичной правовой помощи», — заявил судья.
Как писали «ФАКТЫ», ранее глава группы защитников Януковича Виталий Сердюк отказался участвовать в дебатах сторон по делу о госизмене своего подзащитного.
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