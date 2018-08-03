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Какие продукты вызывают вздутие живота
Летом многие перешли на растительную пищу и стали жаловаться, что живот время от времени превращается в… воздушный шар. Если в рационе появилось много бобовых, капусты и сладких фруктов, проблема, скорее всего, действительно в питании. Но причины могут быть и другими. Возможно, недорабатывает поджелудочная железа, есть проблемы с желудком, кишечником или глистная инвазия. Чтобы не терзать себя сомнениями, стоит сходить к гастроэнтерологу.
Вздутия могут возникать у тех, кто обычно ест на ходу. Ведь при этом человек глотает много воздуха. То же самое происходит у любителей жевательной резинки, курильщиков. Способствует газообразованию употребление газированных напитков. У людей, которые плохо пережевывают пищу, еда долго переваривается, что тоже вызывает образование газов.
Метеоризм часто возникает у женщин в определенные периоды жизни. К примеру, во время беременности. Плод растет, увеличенная матка сильно давит на кишечник, и появляются вздутия. Такие неприятности случаются из-за изменения гормонального фона. Прогестерон, вырабатывающийся в организме будущей мамы, способствует образованию газов и усиленному брожению.
Вздутие бывает вызвано женскими заболеваниями, например, воспалением придатков.
Предменструальный синдром также сопровождается повышенным газообразованием у женщин. Вздутие наблюдается и во время менструации из-за повышения уровня эстрогена в организме.
Гормональные изменения бывают и у женщин 45 лет и старше. Они приводят к нарушению работы кишечника: повышается газообразование, увеличивается живот.
Некоторые специалисты считают, что метеоризм может быть связан с психологическими проблемами. Вполне возможно, ведь бывает нервный гастрит. Значит, может возникать и метеоризм на нервной почве.
Какие продукты вызывают метеоризм
- Содержащие большое количество фруктозы: виноград, инжир, финики, груши, дыня.
- Косточковые фрукты: черешня, вишня, сливы, персики.
- Овощи семейства крестоцветных: белокочанная, брюссельская и цветная капуста, брокколи.
- Бобовые: фасоль, горох, соя, чечевица, нут.
- Мучные изделия: хлеб, макароны, пельмени, вареники.
- Сладости: печенье, пирожные, торты.
- Соки: неразбавленные фреши, пакетированные напитки.
- Молочные продукты (при недостаточном уровне фермента лактазы в организме).
Рецепт настоя от вздутия живота
Смешайте по 50 граммов сушеных семян укропа, цветков ромашки и травы душицы. Столовую ложку смеси залейте стаканом кипятка. Готовый настой процедите и пейте по 0,5 стакана два раза в день до еды.
Подготовила Мария ЗАВАДА
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