Виталий Кличко: «Киев справился с последствиями стихии»

Украина

Киевский городской голова Виталий Кличко в интервью «ФАКТАМ» рассказал о том, как город справился с последствиями аномальных ливней, о пятилетней гарантии на ремонты дорог и об открытии памятника богатырю Илье Муромцу.

— По социальным сетям до сих пор расходятся фото с затопленными подземными переходами. Какие выводы городская власть сделала после масштабного ливня?

— Начну с того, что в Киеве выпало аномальное количество осадков — в некоторых районах трехмесячная норма обрушилась буквально за пару часов. Нужно понимать, когда есть проблема с ливневкой, а когда есть последствия стихии. Если вода не стоит часами, а постепенно уходит, то ливневка просто не справляется с объемами осадков из-за их аномальности, и такие проблемы бывают во всем мире, даже в самых успешных мегаполисах.

— О каких именно городах идет речь?

— Возьмем для примера Европу, которую в последние годы регулярно затапливает во время стихии. Скажем, в Берлине затопило не только подземные переходы, но и станции метрополитена. Да так, что работу подземки пришлось остановить. У нас, замечу, метро работало в штатном режиме. В Швеции, в городе Уппсала, залило водой переход центрального вокзала, и люди там устроили бассейн, купаясь на надувных кругах. А те, кто спешил на поезд, вынуждены были идти по пояс в воде, неся чемоданы над головой. Под Афинами на стоянке десятки автомобилей просто поплыли из-за проливного дождя. Подобные стихийные бедствия случаются не только у нас. И тут главное, насколько эффективно власть устраняет последствия таких сюрпризов погоды. Мы справились максимально оперативно. Наутро город жил в обычном режиме. Воду там, где были проблемы, откачали, поваленные деревья убрали, с движением транспорта проблем не было.

— В некоторых местах, например на Левобережной, дороги во время ливня были полностью перекрыты. Из-за чего это случилось?

— Проблема ливневок в городе, к сожалению, все еще существует. И она, скажем так, историческая — появилась не вчера и не год назад. Мы понимаем, что над этим нужно работать и этот вопрос является актуальным. Поэтому на многих улицах, где делали капремонт дорог, в числе прочих коммуникаций меняли и систему ливнестоков. Но на большинстве улиц эти системы старые, изношенные. И мы определяем самые проблемные, к замене которых приступаем. Как, например, на Левобережке. Другое ЧП было на перекрестке улиц Телиги и Кирилловской. Там большой поток воды вымыл грунт на участке путепровода, где ведут работы по капитальному ремонту. Руководитель «Киевавтодора» заверил меня, что из-за этого задержка в сдаче объекта будет не более чем на две-три недели.

— А что произошло возле станций метро «Дорогожичи» и «Шулявская», где затопило автомобильный тоннель и подземный переход?

— Сейчас мы уже знаем, что обесточивание стало причиной того, что помпы прекратили откачивать воду. Произошло это из-за отключения электроэнергии во время грозы. Также хочу отметить, что около 60 лет стоки, протяженность которых в Киеве составляет 800 километров, не реконструировали. Невозможно за два-три года отремонтировать то, что не ремонтировалось полвека! Шаг за шагом мы решаем эту проблему. К примеру, еще в 1999 году столичный коллектор признали аварийным: любая крупная авария могла оставить весь город без воды. Коллектор превратился в долгострой, пока в 2015 году мы не нашли средства на продолжение строительства. И в прошлом году открыли вторую ветку главного канализационного коллектора общей протяженностью почти в 10 километров. При строительстве использовались современные технологии, и гарантия на этот объект — 50 лет минимум. Сейчас во время капитального ремонта многих дорог мы решаем проблему стоков — меняем систему сточной канализации. Знаете, на некоторых участках ее попросту нет. И теперь весь этот клубок проблем нам приходится распутывать.

— Еще один важный вопрос — спор с «Нафтогазом». На каком этапе сейчас этот конфликт и в чем вообще его суть?

— Во-первых, «Нафтогаз» прекратил поставки газа Киеву из-за долгов частной компании «Киев­энерго», с которой мы сейчас разрываем соглашение. Напомню: этот долг составляет почти 5 миллиардов гривен, из них 1,2 миллиарда гривен — долги по пени и штрафам, 3,8 миллиарда — долги населения и юридических лиц. «Нафтогаз» хочет, чтобы этот долг им вернуло созданное городом коммунальное предприятие. И требует, чтобы «Киевтеплоэнерго» стало правопреемником долговых обязательств «Киевэнерго». Сегодня из-за того, что «Нафтогаз» отказался заключить договор с «Киевтеплоэнерго» на поставку газа, более трех тысяч жилых домов столицы остаются без горячей воды.

— И каким же может быть выход из этой ситуации?

— Город не может взять на себя долги частной компании, которые накапливались не один год. Более того, часть долга оспаривается в суде. И столичная администрация не имеет права брать на себя задолженность, точная сумма которой не определена и является предметом судебных разбирательств. Поэтому долги киевлян — это одно. И тут мы готовы вести переговоры о возможностях и вариантах их погашения. А долги, возникшие в результате хозяйственной деятельности частной компании, — совсем другое. И город готов к конструктивному диалогу при условии, что будут учитываться не только финансовые интересы компаний, но и интересы жителей столицы.

— Но ведь уже есть решение суда по этому вопросу?

— Да, на пути решения этого спора у нас уже есть позитивные подвижки. 19 июля Хозяйственный суд Киева отказался «повесить» долги «Киевэнерго» на коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго». Но это решение суда первой инстанции. Очевидно, дело еще будет рассматриваться в Апелляционном суде. Все бы ничего, если бы у нас было больше времени. С 1 августа истек срок договора с «Киев­энерго», и в хозяйственное управление «Киевтеплоэнерго» перешли ТЭЦ-5, ТЕЦ-6 и мусоросжигательный завод «Энергия». А у нас до сих пор нет подписанного с «Нафтогазом» договора на поставку газа. Из-за отсутствия газа могут остановиться крупнейшие теплоэлектроцентрали столицы — ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые производят не только тепло, но и электроэнергию. А это риск перебоев с электроснабжением в городе. Проблема уже выведена на национальный уровень. Мы обратились к премьер-министру, Кабмину, чтобы правительство вмешалось в ситуацию. Мы сегодня делаем все, чтобы не отключились ТЭЦ, чтобы в столице были и горячая вода, и электричество.

*Виталий Кличко: «Киев — большой транзитный город. Поэтому, наряду с ремонтом магистралей в самом городе, мы должны заботиться и о транспортных развязках вокруг столицы»

— Поговорим о дорогах. На днях вы инспектировали работы на Окружной. Когда откроется новый участок этой дороги?

— Киев — большой транзитный город. Поэтому, наряду с ремонтом магистралей в самом городе, мы должны заботиться и о транспортных развязках вокруг столицы. Продлив Окружную дорогу, улучшим трафик в городе и оптимизируем движение транзитного автотранспорта, чтобы он не проезжал центральными магистралями столицы. После ремонта и продления Окружной дороги уменьшится транспортная нагрузка на центральные улицы города. Поэтому мы уделяем этому вопросу особое внимание. На этой неделе инспектировали новый участок Окружной — от улицы Маршала Рокоссовского до улицы Богатырской. Там предусмотрены строительство двух путепроводов, подземного пешеходного перехода, перекладка всех коммуникаций и инженерных сетей. Нам придется перенести гаражи, которые находятся рядом. Завершить все работы планируем в следующем году.

— Какие еще улицы ремонтируются сейчас в Киеве?

— Каждый год коммунальные службы активными темпами проводят капитальные ремонты дорог. Со списком улиц, где идут работы, можно ознакомиться на сайте Киевской администрации. Отмечу, что особое внимание мы уделяем контролю за качеством работ. Собственно, для этого требуем от подрядчиков пятилетнюю гарантию на новые дороги. За последние два года подрядчики провели гарантийные ремонты больше чем на 30 миллионов гривен. Финансовые последствия — это лучший стимул для того, чтобы ремонтные работы качественно выполнялись с первого раза.

— У вас на странице в социальной сети появилось видео о том, как создавался памятник Илье Муромцу. Его действительно создали с помощью 3D-принтера?

— Как я уже говорил, это уникальный памятник, созданный по самым современным технологиям. Работал над ним молодой талантливый скульптор Владимир Журавель. А позировал для образа богатыря Василий Вирастюк. Памятник Илье Муромцу, установленный в Киеве, создали по уникальной технологии, которую прежде не использовали для скульптур такого большого размера. Да, действительно, части для форм скульптуры, которые затем заливали бронзой, сначала изготовили с помощью 3D-принтера. Уже в конце недели в парке «Муромец», где обустроили первую очередь зоны отдыха, можно будет оценить величественного богатыря. Памятник получился и правда впечатляющим — высотой 11 метров (вместе с холмом и гранитным постаментом).

— Почему решили создать памятник именно Илье Муромцу?

— Илья Муромец, по преданию, родился под Черниговом, служил князю Владимиру, охранял город Киев и похоронен в Киево-Печерской лавре. Это наш богатырь, это наша история, которую сегодня, к сожалению, пытаются у нас украсть. Поэтому Муромец будет стоять в Киеве, на территории Труханова острова, там, где когда-то располагалась дружина князя Владимира. И местности, где расположен парк, который назывался Дружбы народов, мы вернули историческое название. Теперь это парк «Муромец».