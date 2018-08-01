Стали известны имена всех погибших в июле бойцов Операции объединенных сил (фото)

Украина

В сети появились данные о бойцах Операции объединенных сил, погибших на линии соприкосновения на Донбассе в июле 2018 года. Их имена и фото опубликовал военный журналист Ян Осока на Цензор.Нет.

1. Эдуард Федоров (позывной Джигит) — родился в 1996 году на Черкасчине, на фронте был наводчиком 503-го отдельного батальону морской пехоты. Смертельное ранение получил 27 июня, скончался 2 июля. У него остались родители, сестра и беременная жена, с которой пехотинец вступил в брак только в апреле 2018 года.

Єдуард Федоров

2. Иван Борсук родился в 1986 году на Ривненщине. Службу в ООС проходил в 2014−16 гг., участвовал в боях за Дебальцево. В июне 2018 года заключил контракт с ВСУ. Смертельное ранение получил 29 июня в районе Попасной, скончался 8 июля в Харьковском военном госпитале. У него остались родители, сестра, жена и дочь.

3. Иван Мельник родился в 1978 году в Хмельницком. Был военнослужащим 14-й отдельной механизированной бригады. Погиб в бою с оккупантами утром 17 июля в районе города Золотое на Луганщине.

4. Артур Бессмертный (позывной Ронин) родился в 1984 году в Латвии. В АТО ушел добровольцем, воевал в рядах 14-го запасного батальона «Днепровщина» ДУК «Правый сектор». В 2016 году подписал контракт с ВСУ, участвовал в боях у Авдеевского леса. В мае 2018 года перешел в состав 72-й отдельной мехбригады. Погиб вечером 26 июля в районе поселка Новолуганское Донецкой области, получив минно-взрывную травму. Похоронен у могилы отца в селе Прядовка на Днепропетровщине. У него остались мать и сын.

Артур Бессмертный

5. Иван Войтенко (позывной Дядя Ваня) родился в 1974 году в Белой Церкви. На Донбассе воевал с 2014 года, прошел бои за Авдеевку и Саур-Могилу. Являлся старшим прапорщиком, командиром саперного взвода 72-й ОМБР. Погиб в районе Светлодарской дуги 27 июля, подорвавшись на мине. У него остались жена, сын и дочь.

Иван Войтенко

6. Юрий Дженжера родился в 1981 году в Запорожье. Призван по контракту с января 2016 года, являлся старшим солдатом, командиром боевой машины механизированного отделения 1-го взвода 1-й роты 1-го мехбатальона 53-й отдельной механизированной бригады. Погиб в бою утром 28 июля в районе поселка Крымское на Луганщине.

7. Василий Плотников родился в 1992 году на Днепропетровщине. Был призван по контракту в феврале 2018 года, служил стрелком-помощником гранатометчика 1-го взвода 1-й роты 1 мехбатальона 53-й отдельной мехбригады. Погиб 28 июля в районе Крымскго на Луганщине. У него остались родители и пятеро братьев и сестер.

Напомним, 31 июля в Бердянске расстреляли известного активиста, участника АТО с позывным «Сармат» Виталия Олешко.

