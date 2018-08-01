Украина

Активистка Гандзюк запретила правоохранителям сообщать подробности о нападении на нее

Исполняющую обязанности управляющей делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк, которая подверглась нападению, выписали из херсонской больницы. Об этом сообщил дежурный врач Херсонской областной клинической больницы.

«Ее выписали сегодня. Она поехала долечиваться в Киев», — отметил дежурный врач, сообщает УНН.

Гандзюк провела в реанимации больницы полтора суток.

Тем временем, Гандзюк запретила представителям правоохранительных органов давать какие-либо комментарии представителям СМИ о произошедшем 31 июля инциденте. Об этом написал журналист Сергей Никитенко в своем Facebook.

«Был у Кати. Она категорически запрещает ментам проводить брифинги и пресс-конференции. Так как они виновны в том, что произошло, и не имеют права раскрывать никакие подробности», — написал он.

Тем временем, пресс-секретарь генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган сообщила, что помещение прокуратуры Херсонской области забросали дымовыми шашками в поддержку Гандзюк.

«Забросали дымовыми шашками помещение прокуратуры Херсонской области. В знак „поддержки“ пострадавшей активистки Екатерины Гандзюк. Что хотели? Увидеть на рабочем месте прокурора, который надзирает за расследованием нападения на Гандзюк», — написала она в Facebook.

Сарган отметила, что сейчас проводятся расследования и рассматриваются все возможные версии нападения. Она отметила, что на месте с активистами пообщался прокурор области Тригубенко и изложил ход расследования.

«И еще — в деле Гандзюк НЕТ прокурора Е. Красножона, имя которого упоминается всеми и безосновательно в данном случае. Обращаясь к активистам, просим не мешать работать низовым работникам», — сообщила Сарган.

Как писали «ФАКТЫ», состояние херсонской активистки и управделами Херсонского горисполкома Екатерины Гандзюк остается близким к тяжелому. Несмотря на сложное состояние, Гандзюк в сознании и смогла рассказать подробности нападения 31 июля, когда ее облили кислотой.