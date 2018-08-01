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Украина добилась ареста активов "Газпрома" сразу в трех странах
Суды арестовали активы российского «Газпрома» в Нидерландах, Швейцарии и Великобритании. Об этом на брифинге сообщил коммерческий директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко. По его словам, в «Нафтогазе» ожидают, что после ареста, являющегося обеспечительной мерой, дело дойдет до конфискации активов и их реализации на аукционах.
«Активы «Газпрома» арестованы в трех юрисдикциях — Нидерланды, Швейцария и Англия — на суммы, значительно превышающие те 2,6 миллиарда, которые мы должны получить от «Газпрома», — цитирует менеджера DW.
Параллельно продолжается процесс апелляции в шведском апелляционном суде округа Свеа, в рамках которого было приостановлено принудительное взыскание имущества «Газпрома» на территории Швеции.
В «Нафтогазе» считают, что апелляционная инстанция оставит в силе решение Стокгольмского арбитража, и это станет сильным аргументом против новых заявлений со стороны «Газпрома» о том, что принудительное взыскание должно быть приостановлено и в других юрисдикциях.
Ожидается, что апелляционный суд вынесет решение до сентября.
Тем временем, констатировал Витренко сообщил, что «Газпром» занимается выводом активов, чтобы избежать их ареста.
Напомним, Украина исключила вариант «мировой» с «Газпромом».
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