Система дала сбой: в Минобразования рассказали, что делать абитуриентам

Украина

Абитуриенты жалуются на сложности с доступом к списку рекомендованных к зачислению на бюджет. Несколько человек рассказали «ФАКТАМ», что не могли зайти в свои электронные кабинеты и узнать, зачислены они или нет. У других зайти на сайт получилось, но с десятой попытки. В Минобразования «ФАКТАМ» объяснили, что делать, если зайти на сайт с первой пытки не удается.

- Если возникли такие проблемы, нужно немного подождать, — сообщили «ФАКТАМ» в пресс-службе Минобразования. — Из-за большого количества обращений система действительно может быть перегружена и могут возникнуть технические задержки. Но это не повод для паники. Попробуйте через некоторое время зайти на сайт еще раз. А если вы уже зашли в электронный кабинет и увидели свой результат, пожалуйста, выходите из системы, чтобы другие абитуриенты тоже могли ознакомиться со своими результатами.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что определены абитуриенты, поступившие на бюджет.