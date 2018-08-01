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Система дала сбой: в Минобразования рассказали, что делать абитуриентам
Абитуриенты жалуются на сложности с доступом к списку рекомендованных к зачислению на бюджет. Несколько человек рассказали «ФАКТАМ», что не могли зайти в свои электронные кабинеты и узнать, зачислены они или нет. У других зайти на сайт получилось, но с десятой попытки. В Минобразования «ФАКТАМ» объяснили, что делать, если зайти на сайт с первой пытки не удается.
- Если возникли такие проблемы, нужно немного подождать, — сообщили «ФАКТАМ» в пресс-службе Минобразования. — Из-за большого количества обращений система действительно может быть перегружена и могут возникнуть технические задержки. Но это не повод для паники. Попробуйте через некоторое время зайти на сайт еще раз. А если вы уже зашли в электронный кабинет и увидели свой результат, пожалуйста, выходите из системы, чтобы другие абитуриенты тоже могли ознакомиться со своими результатами.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что определены абитуриенты, поступившие на бюджет.
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