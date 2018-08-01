«Выбивали» долги: под Одессой жестоко убили и сожгли женщину (фото)

Происшествия

Страшная находка под Одессой вот уже сутки остается темой № 1 в регионе. Возле курортного поселка Сергеевка Белгород-Днестровского района (на юге Одесской области) 31июля было обнаружено обгоревшее тело женщины. Родные, близкие, полицейские, сотрудники ГСЧС и десятки волонтеров, искали женщину днем и ночью — с момента ее исчезновения 27 июля, когда она не вернулась домой с работы. Служебная собака нашла в канализационном люке сумочку несчастной с паспортом, косметичкой и пустым кошельком.

«Женщину нашли в лесопосадке со следами насильственной смерти, — сообщили „ФАКТАМ“ в региональном главке Нацполиции. — По предварительным выводам экспертов, ее сначала задушили, а потом подожгли тело».

По словам волонтера Сергея, 27 июля около 15.00 женщина выехала с места работы со своим сотрудником, который задолжал ей деньги…

«Конкретнее, около 14 тысяч гривен — за то, что он год назад затопил ее жилище на первом этаже, — уточнил Сергей. — Сильно залил ее со своего третьего этажа. Инна (так звали погибшую. — Авт.) наконец-то добилась, чтобы он возместил ей причиненный ущерб. Однако должник нанес ей удар по голове, а когда она потеряла сознание, засунул ее в коробку из-под холодильника. Затем вывез за пределы населенного пункта — бросил в ров, что возле лесополосы. Там поджег, чтобы скрыть следы преступления. Местные говорят, что ее тело не помещалось в коробку, и, чтобы затолкать его туда, он сломал ей ноги…».

Правоохранители установили личность погибшей.

«Это 50-летняя жительница Сергеевки Инна Бешляга, пропавшая 27 июля по дороге с работы домой, — подтвердил советник начальника полицейского главка Руслан Форостяк. — В тот день она планировала забрать у знакомого крупную сумму денег. Вполне вероятно, что ее убили».

* Убитая Инна Бешляга

На месте страшной находки работает следственная группа, туда же выехало руководство главка Нацполиции. Начато уголовное производство по статье «Умышленное убийство» УК Украины.

Местные жители в ужасе. Говорят, такого от односельчанина никак не ожидали. Сейчас в отношении подозреваемого полицейские проводят первоочередные следственные действия.

Как сообщили «ФАКТАМ» в региональном главке Нацполиции, 1 августа подозреваемый был задержан.

Тем временем на юге Одесчины, но уже в городе Измаиле, также «решали» долговые вопросы. Местный 48-летний житель в июне приобрел у знакомого автомобиль марки ВАЗ-2103. Поскольку денег на тот момент у покупателя не было, он договорился с собственником, что рассчитается за авто до 17 июля 2018 года. Когда означенный срок истек и владелец не получил денег, он пожаловался своему 28-летнему знакомому, ранее судимому. Тот, в свою очередь, пообещал «решить проблему», забрав у покупателя автомобиль.

Сказано — сделано: бывший зэк вместе со своими товарищами приехал по месту жительства должника, зашел во двор и выкатил автомобиль на улицу. Когда хозяин дома попытался ему помешать, он сильно ударил его по голове, а затем стал стрелять в его сторону из пистолета и ранил. Потерпевшего доставили в больницу.

Правоохранители задержали четверых местных жителей: троих мужчин — 29, 28 и 25 лет — и 29-летнюю женщину.

«Родственники пострадавшего вовремя обратились за помощью в полицию, — сказал „ФАКТАМ“ начальник Измаильского отдела полиции полковник Галкин. — Злоумышленник был задержан, оружие у него изъяли. Сейчас проверяется законность его приобретения. Ршается вопрос об избрании ему меры пресечения. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления по статье „Принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств“ УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Одессе завершено расследование зверского убийства женщины, которой преступник отрезал голову.

