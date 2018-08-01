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Отключение аналогового ТВ: названы телеканалы, вещание которых отключили в ночь на 1 августа
В ночь с 31 июля на 1 августа Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (РРТ) отключил аналоговый сигнал телеканалов в Киеве и в Кировоградской области. Как сообщил «Детектору медиа» гендиректор концерна Петр Семерей, на Киевщине были выключены передатчики 13 телеканалов, а в Кировоградской области — 14.
Все аналоговые лицензии этих телекомпаний были аннулированы решением Национального совета по телевидению и радиовещанию. В списке оказались телеканалы «1+1», «Интер», ICTV, «Новый канал», «Украина», СТБ, ТЕТ, НТН, М1, «5 канал», К1 и «Прямой». Отныне они смогут вещать в эфире лишь в цифровом формате, используя соответствующие лицензии.
Одновременно в обоих регионах продолжат работать аналоговые передатчики общественного телевидения, а также региональных и местных вещателей, у которых нет цифровых лицензий. Сроки их отключения в Концерне пока не озвучивают.
Кроме того, Петр Семерей подтвердил, что в остальной части Украины аналоговые передатчики будут отключены в ночь с 31 августа на 1 сентября.
Напомним, в середине июня из-за долгов Общественного ТВ в нескольких регионах Украины было приостановлено вещание телеканала «UA:Перший».
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