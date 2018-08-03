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Здоровье

В понедельник, 6 августа, на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит инфекционист Алла Голуб

8:00 3 августа 2018   13
Прямая линия «ФАКТОВ»
Инф. «ФАКТОВ»

При пищевом отравлении важно как можно быстрее промыть желудок и кишечник

Летом много сообщений о том, что люди пострадали от острой кишечной инфекции, чаще всего — сальмонеллеза. Многие считают, что это им не грозит. Но…

— Заразиться сальмонеллезом несложно, ведь основной источник инфекции — яйца, причем не только куриные, но и перепелиные, утиные, — объясняет врач-инфекционист высшей категории, доцент кафедры инфекционных болезней Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика кандидат медицинских наук Алла Голуб. — Также опасны шаурма, куры-гриль, блюда из курятины и свинины, если они недостаточно обработаны термически. Обычно сальмонеллез начинается остро: повышается температура до 38—39 градусов, возникает рвота, боль в животе, присоединяется понос. Поэтому человеку, который уверен, что отравился плохо приготовленной пищей, нужно промыть желудок и кишечник, используя бутилированную или воду из артезианской скважины, если дело происходит на даче. Подойдет и обычная водопроводная вода комнатной температуры. Следует быстро выпить от одного до двух литров воды и вызвать рвоту. Важно знать, что при поносе нельзя использовать препараты, останавливающие перистальтику кишечника. Диарея — это защитная реакция организма, который стремится как можно быстрее избавиться от вредных бактерий и токсинов.

Когда при острой кишечной инфекции нужна медицинская помощь? Какие продукты «любит» сальмонелла? Как лечат лептоспироз? Чем опасен гепатит А и как его избежать?

На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 6 августа, с 14.00 до 15.00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит инфекционист, кандидат медицинских наук Алла Петровна Голуб.

Звоните в редакцию по телефону

(044) 503−77−74

Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected]

Материал о прямой линии читайте в четверг, 16 августа

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