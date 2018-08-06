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Сегодня, 6 августа, на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит инфекционист Алла Голуб
Когда при острой кишечной инфекции нужна медицинская помощь? Какие продукты «любит» сальмонелла? Как лечат лептоспироз? Чем опасен гепатит А и как его избежать?
На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 6 августа, с 14.00 до 15.00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит инфекционист, кандидат медицинских наук Алла Петровна Голуб.
Звоните в редакцию по телефону
(044) 503−77−74
Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected]
Материал о прямой линии читайте в четверг, 16 августа
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“ Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою... ”