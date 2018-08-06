Сегодня, 6 августа, на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит инфекционист Алла Голуб

Когда при острой кишечной инфекции нужна медицинская помощь? Какие продукты «любит» сальмонелла? Как лечат лептоспироз? Чем опасен гепатит А и как его избежать?

На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 6 августа, с 14.00 до 15.00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит инфекционист, кандидат медицинских наук Алла Петровна Голуб.

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Материал о прямой линии читайте в четверг, 16 августа