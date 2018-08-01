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Происшествия

Новое смертельное ДТП: ребенок погиб под колесами грузовика на Тернопольщине (фото, видео)

18:21 1 августа 2018   114
На месте ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

Смертельное ДТП случилось в городе Чертков на Тернопольщине в среду, 1 августа — автомобиль марки Mitsubishi Canter выехал на тротуар и сбил восьмилетнюю девочку, которая шла по улице с матерью. Ребенок погиб на месте, информирует пресс-служба полиции области.

Инцидент произошел, когда грузовик двигался по улице Шевченко, а женщина с дочерью шли по тротуару. После наезда, причины которого еще не установлены, пострадавшая девочка скончалась до приезда скорой помощи, а ее мать с телесными повреждениями была госпитализирована.

Сведения о ДТП внесли внесены в Единый реестр досудебных расследований. Водителя же направили в медучреждение на освидетельствование и задержали. Правоохранители уже установили, что совершивший наезд в 2009 году уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление и был осужден к 4 годам лишения свободы условно.

Напомним, 31 июля в Харькове на пешеходном переходе насмерть сбили 10-летнего мальчика, а 24 июля в Киеве на бульваре Леси Украинки — 10-летнюю девочку. Ф

Фото полиции Тернопольской области

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