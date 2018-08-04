Гироскутеры и сегвеи выпустят на дороги: что изменится для водителей

Общество

В последнее время на украинских дорогах все чаще начали появляться люди, передвигающиеся на гироскутерах, моноколесах и сегвеях. Тенденция связана с тем, что индивидуальный транспорт стал более доступным для простых украинцев. Да и, как утверждают владельцы, такие средства передвижения в городе не только удобны и экономичны, но и остро модны. А, как известно, спрос рождает предложение, поэтому во многих магазинах появился огромный ассортимент индивидуальных электрических транспортных средств.

Однако большинство владельцев такого транспорта попросту не знают элементарных правил дорожного движения из-за чего часто создают аварийные ситуации.

«Если раньше неожиданностей можно было ждать только от велосипедистов, которые нередко пересекают дорогу по пешеходному переходу в движении, а не, как этого требуют правила, переводя велосипед в руках, то теперь, с появлением всяких сегвеев и гироскутеров, нештатные ситуации участились. Только недавно был подобный случай, когда перед внедорожником Toyota на дорогу внезапно вылетел „водитель“ на моноколесе. Благо, что у огромного авто была небольшая скорость, а у водителя — отменная реакция, а то бы паренек в полной мере ощутил все „прелести“ усиленного бампера Toyota», — говорит водитель-дальнобойщик с двадцатилетним стажем Михаил Рыбак.

И с его мнением согласны многие. Ведь зачастую гироскутерами и сегвеями пользуются молодые люди или подростки, большинство из которых даже в руках не держали Правила дорожного движения (ПДД), не говоря уже о том, чтобы открыть и почитать. А ведь такие средства передвижения могут развить достаточно большую скорость. Как уверяют производители, максимальная скорость гироскутера или моноколеса составляет 20 километров в час, а электросамокат вполне может разогнаться и до 65 километров в час. А это 16 метров в секунду, за которую подросток может вылететь на проезжую часть и угодить под колеса автомобиля.

В полиции тоже обеспокоены проблемой выросшего за последнее время количества новых участников дорожного движения, поведение которых никак не регламентируется ПДД. Поэтому там сейчас полных ходом идет работа по адаптации законодательства к новым реалиям. Об этом «ФАКТАМ» сообщили в Патрульной полиции Украины.

«Сейчас идет работа по выработке предложений по урегулированию нормативно-правовых аспектов, которые касаются использования на улично-дорожной сети новых средств передвижения. Когда будут выработаны все предложения, их передадут в министерство, а оно уже будет готовить проект для внесения в парламент», — сообщили в Патрульной полиции.

Еще один пробел украинского законодательства — возможность использования таких транспортных средств подростками. Согласно внесенным в 2011 году в ПДД изменениям, для управления легким электротранспортом, с мощностью двигатель менее 3 кВт, водительское удостоверение не нужно, так как он не считается транспортным средством.

Если же мощность двигателя от 3 до 4 кВт, то водителю потребуются права категории «А1». Чтобы управлять легким электротранспортом мощностью более 4 кВт, нужно получить права с открытой категорией «А».

Однако, как показывает практика, наличие мощного двигателя еще не гарантирует более высокую ответственность водителя. Ведь новенькие электросамокаты вполне способны потягаться с мопедами. Но если для управления последними существует возрастной ценз и требуются права, то к электросамокатам аналогичные требования пока не узаконены. Вот и получается, что на украинских дорогах вполне можно встретить 13-летнего подростка, мчащегося на скорости 30—50 километров в час. А такое развлечение вполне может закончиться аварией.

Правоохранители знают об этой проблеме, но как ее урегулировать, сказать сейчас не могут. И пока предложения по изменению ПДД только готовятся к рассмотрению, водителям стоит быть готовым к внезапным встречам с «неузаконенными» участниками движения, действия которых предсказать трудно.

К сожалению, как показывает жизнь, серьезные ДТП происходят не только из-за того, что велосипедисты или другие участники дорожного движения выскакивают на дорогу, но и из-за невнимательности водителей. Именно такое происшествие случилось в Харьковской области, где ВАЗ въехал в группу велосипедистов. В результате случившегося погибла женщина, двое подростков оказались в больнице.