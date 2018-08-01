Спорт

После победы над Гассиевым Усик в Киеве встретился с фанатами: главные вопросы и ответы (фото)

Абсолютный чемпион мира, обладатель чемпионских поясов WBC, WBA, WBО и IBF, а также трофея Мохаммеда Али крымчанин Александр Усик (15 побед, 11 из них — нокаутом) провел пресс-конференцию в одном из столичных торговых центров.

Пресс-конференция была назначена на 16.00, но журналисты и просто болельщики начали собираться задолго до обозначенного времени. Причем занимали не только так называемый «партер» перед сценой, но и располагались на верхних этажах, с которых открывался хороший вид на сцену.

Усик появился с небольшим опозданием в компании своего менеджера Александра Красюка. После приветственных слов началось собственно общение украинского чемпиона с присутствующими — причем, вопросы могли задавать как журналисты, так и простые люди.

— Как появилась песня «Браття», под которую вы выходите на ринг?

— Я был на дне рождения у одного своего друга, и там подошел ко мне Александр Сумской с предложением написать песню. Особых пожеланий у меня не было — единственное, чтобы в ней шла речь о доброте, мире, стране, вере, семье. Через какое-то время он прислал мне на телефон видео, на котором под гитару записал композицию. Я подправил один-два момента, после чего уже ее исполнил Василий Жадан.

— Сколько человек поехало в составе вашей команды на бой в Москву?

— На крайнем поединке меня сопровождали Анатолий Николаевич Ломаченко, Андрей Борисович Колосов, Александр Фока и Расс Анбер. Это если не считать Александра Красюка, Эгиса Климаса и других.

— О чем вы подумали, когда после боя с Гассиевым оказались в тишине один на один с собой в раздевалке?

— Знаете, когда тебе очень тяжело, ты пытаешься хорошенько вдохнуть, на полную грудь, после чего выдохнуть. Когда я уже выдохнул, мне разрезали тейпы, и я опустил сбитые руки в лед. Первым делом благодарил Всевышнего за то, что все закончилось, а больше всего грели душу впечатления от реакции зала, той радости, которая присутствовала среди зрителей. Поддержка — как моя, так и моего соперника — была интеллигентной, культурной: не было обзываний, неприятных выкрикиваний. Очень много людей ждали меня под «Олимпийским», хотя после всех официальных процедур, в том числе прохождения допинг-контроля, я вышел из зала часа в четыре утра.

— К слову, доели бургер, который поехали кушать ночью после боя?

— Он был слишком большой, я осилил только половину. Просто я хотел еще мороженым «шлифонуть» это все (смеется).

— Что вы скажете по поводу неоднозначной реакции соотечественников на вашу победу?

— Честно говоря, я вообще не реагирую на то, что говорят вокруг. У нас есть группа для близких друзей, и вот там частенько сбрасываются разные высказывания, над которыми мы откровенно «стебемся». Давайте пусть все недовольные соберутся в одном месте, и я в одиночку выйду драться против них (смеется). Прошу своих соотечественников быть сознательными, и не смотрите телевизор — от того, что там говорится, просто кипит голова.

— Много боксеров изъявляют желание боксировать с вами в нынешней вашей категории. Возможно, есть смысл остаться в первом тяжелом весе и не подниматься в супертяжелую категорию?

— Один раз я сказал, что когда объединю все пояса, то мне обязательно захочется покорить следующую ступень. Необходимо грамотно подходить к каждому предложению: если эти бои будут выгодными для всех, то почему бы и нет. Но в супертяжелом весе другая опасность, совсем другой адреналин, и новые пояса.

— Как поменяется ваш режим тренировок при переходе в супертяжелый вес?

— Абсолютно никак. Буду пахать еще больше, и есть дополнительную порцию макарон. Очень их люблю — особенно с кетчупом, который мне не всегда можно, и сырочком.

— Как настроить себя морально на достижение результата?

— Необходимо думать о хорошем — это мотивирует идти вперед. Если настраиваешь себя на то, что у тебя может что-то не получиться, это приводит к неуспеху. Должен быть внутренний стержень, и если ударили тебя — ты должен ответить ударом сильнее. Мне же помогает преодолевать все трудности вера в Бога.

— Будете ли вы тренировать в будущем?

— У меня растут два сына. Конечно, я научу их бить «двоечку», но вот чтобы стать тренером, надо прийти к этому решению. На данный момент я сам нуждаюсь в тренерской помощи, подсказкам, поэтому об этом говорить пока рановато. Да и я хотел бы, чтобы дети сами решили, чем заниматься. Лично я не хотел бы, чтобы они боксом зарабатывали на жизнь, как я. Пусть они благополучно закончат школу, университет, и станут, к примеру, банкирами. Почему бы и нет — великолепная профессия. Захотят заниматься боксом — я объясню, что это нелегко, но буду помогать в их стремлении.

— Присутствует ли в вашей жизни страх?

— Как по мне, у каждого человека есть какие-то страхи. В противном случае он просто больной (смеется). При этом есть два вида страха — трусливый и так называемый инстинкт самосохранения. На данный момент я ничего не боюсь, сижу себе в спокойной атмосфере. А мне надо чего-то бояться? (улыбается)

— О чем вы мечтаете вне бокса?

— О мире. Иногда я фантазирую, что если бы поймал золотую рыбку, то у меня было бы одно-единственное желание: я бы сделал так, чтобы в мире не было лжи и лицемерия. Смотрели мультик, когда мальчик врал у него увеличивался нос? Представляете, сколько носатых ходит по миру! Также я бы уничтожил все оружие в мире, и предложил бы соперничать только в спорте, науке и так далее.

— Промоутер Бриедис сказал: «Если бы мне надо было объяснить инопланетянам, что такое бокс, я бы показал бой Усика». А кого или что показали бы вы инопланетянам?

— Я бы в первую очередь показал им Киев, а потом посадил бы в машину и показал, какие у нас в Украине дороги. Кстати, передаю привет министру, который много разговаривал (видимо, боксер имел в виду вице-премьер-министра Вячеслава Кириленко, который негативно отозвался о проведении финала суперсерии с участием Усика в Москве. — Авт.), поскольку за две недели я «убил» четыре колеса, не подлежащие теперь ремонту.

— Через месяц в Киеве откроется Музей истории бокса. Какой из своих трофеев вы готовы отдать для экспозиции?

— У меня есть много различных забавных вещей — как из профессионального бокса, так и из любительской карьеры. Обязательно соберу какую-то коллекцию и передам в музей.

Завершилась же пресс-конференция живым исполнением композиции «Браття» ее автором Василием Жаданом (после чего исполнитель с одобрения боксера сообщил, что скоро снимет клип), фото чемпиона с поясами и трофеем Мохаммеда Али, а также автограф-сессией Александра Усика

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