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Крымчан пустили в Европу по российским паспортам: разгорается дипломатический скандал
Украинские дипломаты прокомментировали выдачу финским консульством в Санкт-Петербурге виз двум жителям оккупированного Крыма — Наталье Кушнаренко и Михаилу Бережному. Посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров объяснил скандал банальной ошибкой. Об этом он заявил Радио Свобода.
Посол напомнил, что законодательного запрета выдачи виз таким лицам в странах Европы нет, а соответствующий запрет применяется на основании доброй воли стран-членов ЕС.
«Мне кажется, что этих граждан сначала пустили в Финляндию по туристической визе через человеческий фактор: ежегодно в консульствах в Санкт-Петербурге выдают до миллиона шенгенских виз. Законодательство, которое запрещает выдавать визы таким лицам, конечно же, отсутствует — это просто добрая воля стран-членов Европейского союза в ответ на обращение украинской стороны», — заявил посол.
По его словам, после того, как ошибку установила финская миграционная власть, там сразу же обратились за разъяснениями в МИД Украины.
Наталья Кушнаренко и Михаил Бережной прибыли в Финляндию в в сентябре 2017 года по туристическим визам, полученным в генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге. После прибытия они зарегистрировали предприятие и подали документы для получения вида на жительство. В результате супруги получили от финских властей документ, в котором отмечалось, что в стране не признают паспорта, выданные в аннексированном Крыму.
Напомним, российские СМИ сообщили о готовности Финляндии депортировать крымчан, получивших паспорта России.
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