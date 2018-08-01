Крымчан пустили в Европу по российским паспортам: разгорается дипломатический скандал

Украина

Украинские дипломаты прокомментировали выдачу финским консульством в Санкт-Петербурге виз двум жителям оккупированного Крыма — Наталье Кушнаренко и Михаилу Бережному. Посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров объяснил скандал банальной ошибкой. Об этом он заявил Радио Свобода.

Посол напомнил, что законодательного запрета выдачи виз таким лицам в странах Европы нет, а соответствующий запрет применяется на основании доброй воли стран-членов ЕС.

«Мне кажется, что этих граждан сначала пустили в Финляндию по туристической визе через человеческий фактор: ежегодно в консульствах в Санкт-Петербурге выдают до миллиона шенгенских виз. Законодательство, которое запрещает выдавать визы таким лицам, конечно же, отсутствует — это просто добрая воля стран-членов Европейского союза в ответ на обращение украинской стороны», — заявил посол.

По его словам, после того, как ошибку установила финская миграционная власть, там сразу же обратились за разъяснениями в МИД Украины.

Наталья Кушнаренко и Михаил Бережной прибыли в Финляндию в в сентябре 2017 года по туристическим визам, полученным в генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге. После прибытия они зарегистрировали предприятие и подали документы для получения вида на жительство. В результате супруги получили от финских властей документ, в котором отмечалось, что в стране не признают паспорта, выданные в аннексированном Крыму.

Напомним, российские СМИ сообщили о готовности Финляндии депортировать крымчан, получивших паспорта России.