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В Кировоградской области угонщик сбежал из суда: стал известен итог детективной истории
В Кировоградской области из суда сбежал обвиняемый в совершении кражи и угона. Совершив побег, 18-летний житель Новоукраинского района пытался выехать за пределы региона, воспользовавшись попутным транспортом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Кировоградской области.
Однако наслаждаться свободой юному автоугонщику не дали и задержали неподалеку от дороги Кировоград-Платоново.
В настоящее время он снова находится под стражей, при этом к инкриминируемым ему уголовным статьям добавилась еще одна — ч.1 ст. 393 УК Украины «Побег из места лишения свободы или из-под стражи».
Напомним, в середине июля из одесской колонии сбежали трое заключенных, тогда один из беглецов также пытался скрыться с помощью попутного транспорта.
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“ - Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...”