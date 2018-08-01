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В Кировоградской области угонщик сбежал из суда: стал известен итог детективной истории

19:46 1 августа 2018   54
В Кировоградской области угонщик сбежал из суда: стал известен итог детективной истории
Инф. «ФАКТОВ»

В Кировоградской области из суда сбежал обвиняемый в совершении кражи и угона. Совершив побег, 18-летний житель Новоукраинского района пытался выехать за пределы региона, воспользовавшись попутным транспортом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Кировоградской области.

Однако наслаждаться свободой юному автоугонщику не дали и задержали неподалеку от дороги Кировоград-Платоново.

В настоящее время он снова находится под стражей, при этом к инкриминируемым ему уголовным статьям добавилась еще одна — ч.1 ст. 393 УК Украины «Побег из места лишения свободы или из-под стражи».

Напомним, в середине июля из одесской колонии сбежали трое заключенных, тогда один из беглецов также пытался скрыться с помощью попутного транспорта.

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