На Харьковщине 57 парашютисток установили мировой рекорд (фото, видео)

Спорт

В Харьковской области 1 августа парашютистки из 19 стран установили мировой рекорд по парашютному спорту среди женщин. Это произошло на аэродроме Коротич во время международных соревнований Women on Wings, проинформировал организатор перфоманса — Харьковский аэроклуб имени Валентины Гризодубовой.

57 женщин-скайдайверов за полторы минуты в свободном падении собрались в большую фигуру, а затем дважды ее перестроили в воздухе. Таким образом, они показали три фигуры и их рекорд получил название 57-way — 3 points. Международная коллегия судей подтвердила установление рекорда мира в категории «Большие формации с перестроением среди женщин».

Прыжки парашютистки совершали с двух самолетов — Ан-28 и Л-410 на высоте более 5000 метров, скорость на выброске достигала около 170 км/час.

Международный проект Women on Wings проводится на Харьковщине 1−3 августа. В планах участниц — установление сразу нескольких мировых рекордов. В т.ч. они планируют повторить достижение 1 августа в группе из 62 и 64 парашютисток.

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Напомним, в мае прыгнула с парашютом 71-летняя украинка в инвалидной коляске.