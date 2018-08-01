Валютные мошенники в Киеве обновили рекорд — кинули клиента на пять миллионов (фото)

Происшествия

Рекорд валютных мошенников, установленный в столице еще зимой 2015−2016 годов — 165 тысяч долларов (почти четыре с половиной миллиона гривен по нынешнему курсу) на днях был побит. Неизвестный мужчина (его фото опубликовал «Киев Оперативный») под видом валютного менялы взял у клиента 190 тысяч долларов, обещав в обмен более пяти миллионов гривен, и удрал. За информацию о нем объявлена награда, размер которой, впрочем, не уточняется. Также неизвестно, кто объявил награду и распространил фото подозреваемого.

— Это произошло неделю назад в здании на улице Дмитриевской, 39, где незадолго до этого было арендовано помещение, оформленное под пункт продажи валют. Потерпевший указал, что обменщик взял у него доллары для пересчета, но гривни не выдал. А через некоторое время оказалось, что обменный пункт пуст. Информацию с фото подозреваемого полиция не распространяла и награду за его поимку не объявляла, — рассказала «ФАКТАМ» пресс-офицер Шевченковского райуправления полиции Анна Зубрева.

Отметим, что такой метод обмана желающих сэкономить на обмене валют работает давно и успешно, о чем неоднократно писали «ФАКТЫ». На небольшой срок снимается помещение, в котором есть задняя дверь или окно, или же киоск, в котором проделывают дыру. Если помещение однокомнатное, там устанавливают перегородку, чтобы закрыть второй выход.

Обычно мошенники на мелочь не размениваются и простым смертным валюту не меняют. Они дают объявления в интернете о покупке/продаже по выгодному курсу и ждут, пока не отзовется желающий обменять крупную сумму. Ему назначают встречу в заранее подготовленном пункте обмена. Получая деньги для пересчета, «кассир» уносит их за перегородку и… сбегает через черный ход.

Прежний рекорд, кстати, был установлен в том же Шевченковском районе. Правда, тогда набрать нужную сумму преступник смог за два раза. Его ноу-хау были магнитные замки с дистанционным управлением на входных дверях. Чтобы успеть удрать он блокировал замки и клиенты долго не могли выйти. За это время злоумышленник успевал скрыться с деньгами в безопасном месте. Но в марте 2016 года его задержали в Харькове. 30 июля этого года Шевченковский суд Киева признал предприимчивого валютчика виновным в мошенничестве в особо крупных размерах и подделке документов, приговорив к девяти годам лишения свободы, рассказала «ФАКТАМ» пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

Впрочем, иногда мошенников задерживали прямо на месте преступления. Так, в сентябре прошлого года смогли задержать 17-летнего парня, который убегал с только что полученными двадцатью тысячами долларов. Несколько тысяч он даже разбросал, чтобы отвлечь преследователей. Это был его четвертый эпизод — первые три завершились успешно. Общий ущерб потерпевших составил тогда почти четыре миллиона гривен.

А в мае этого года на Татарке в Киеве двое «менял» были задержаны полицейскими. Как оказалось, оперативники заметили фальшивый обменник и пару дней следили за ним из засады. И дождались: заметив, что из окна «обменника» вылезают двое мужчин, полицейские погнались за ними. Несмотря на то, что один из убегавших пытался отстреливаться из пистолета, обоих удалось задержать.

Впрочем, мошенники не всегда придерживаются старых схем. Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в этом году в Киеве зафиксирован новый способ обмана клиентов при обмене валюты.

Фото из Facebook Киев Оперативный



