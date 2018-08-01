Украина

Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в ближайшие дни

Синоптик Наталья Диденко обнародовала прогноз погоды на четверг, 2 августа, который, по ее оценкам, снова будет жарким. Согласно записи Диденко в соцсети, средняя температура воздуха в Украине составит 26−33 градуса.

При этом синоптик напомнила, что 2 августа в народе отмечают день Ильи, с которым связан запрет на купание в естественных водоемах. Однако антициклон Ingolf и его последствия заставляет задуматься о необходимости сохранения строгих ограничений.

В Киеве 2 августа также будет сухо и жарко, днем ожидается 28−29 градусов тепла.

Снижение же температуры воздуха ожидается только 6−7 августа.

Напомним, в Украинском гидрометцентре обнародовали собственный прогноз погоды на начало августа.