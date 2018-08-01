Reuters узнал об аресте украинских хакеров в США: намечается скандал

Мир

Минюст США добился ареста нескольких граждан Украины, уличенных в краже реквизитов платежных карточек. Как сообщает Reuters, все арестованные являются членами хакерской группировки «Карбанака» (Carbanak). Официальное объявление об аресте будет сделано на брифинге 1 августа.

Ожидается, что в брифинге примут участие как представители прокуратуры и ФБР, так и менеджеры Mastercard Inc и Visa Inc.

Отмечается, что лидер хакерской группировки был задержан в Испании еще в мае 2018 года. Тогда полицейские заявили, что хакеры смогли похитить до 1 млрд евро, меняя балансы банковских счетов и отправляя банкоматам сигналы-«приказы» на выдачу наличных.

Напомним, в мае в Борисполе был задержан украинский хакер, взломавший сеть Пентагона.

