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Reuters узнал об аресте украинских хакеров в США: намечается скандал
Минюст США добился ареста нескольких граждан Украины, уличенных в краже реквизитов платежных карточек. Как сообщает Reuters, все арестованные являются членами хакерской группировки «Карбанака» (Carbanak). Официальное объявление об аресте будет сделано на брифинге 1 августа.
Ожидается, что в брифинге примут участие как представители прокуратуры и ФБР, так и менеджеры Mastercard Inc и Visa Inc.
Отмечается, что лидер хакерской группировки был задержан в Испании еще в мае 2018 года. Тогда полицейские заявили, что хакеры смогли похитить до 1 млрд евро, меняя балансы банковских счетов и отправляя банкоматам сигналы-«приказы» на выдачу наличных.
Напомним, в мае в Борисполе был задержан украинский хакер, взломавший сеть Пентагона.
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“ — Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...”