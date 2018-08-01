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Конфликт вокруг сноса гаражей в Киеве закончился стрельбой (видео)
На митинге против «незаконного» демонтажа гаражей на улице Туполева в Киеве пролилась кровь. Конфликт владельцев гаражей и коммунального предприятия перерос в прямое столкновение, в котором приняли участие и рядовые водители. Как сообщили очевидцы ресурсу Киев Оперативный, люди решили перекрыть улицу, из-за чего остановился весь квартал в округе.
Не выдержавший простоя водитель Volkswagen открыл огонь из травматического пистолета, подстрелив одного из протестующего в ногу, после чего скрылся.
Тем не менее соратники активиста заявили о готовности продолжать свою акцию протеста.
Напомним, в июне харьковские активисты, протестовавшие против застройки территории у стадиона «Металлист», устроили стычки в мэрии города.
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“ — Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!! ”