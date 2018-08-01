Конфликт вокруг сноса гаражей в Киеве закончился стрельбой (видео)

Происшествия

На митинге против «незаконного» демонтажа гаражей на улице Туполева в Киеве пролилась кровь. Конфликт владельцев гаражей и коммунального предприятия перерос в прямое столкновение, в котором приняли участие и рядовые водители. Как сообщили очевидцы ресурсу Киев Оперативный, люди решили перекрыть улицу, из-за чего остановился весь квартал в округе.

Не выдержавший простоя водитель Volkswagen открыл огонь из травматического пистолета, подстрелив одного из протестующего в ногу, после чего скрылся.

Тем не менее соратники активиста заявили о готовности продолжать свою акцию протеста.

Напомним, в июне харьковские активисты, протестовавшие против застройки территории у стадиона «Металлист», устроили стычки в мэрии города.

