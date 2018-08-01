Москвичам запретили поддерживать украинского политзаключенного Сенцова

Мир

В Москве отклонили заявку активистов на проведение акции в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. Соответствующее решение приняли власти Центрального округа, информирует «Новая газета».

По словам организатора акции кинокритика Алексея Медведева, официальным поводом для отказа стало решение Басманного суда, связанное с «беспорядками» на митинге оппозиции в мае 2012 года на Чистых прудах (тогда на последствия митинга пожаловались местные жители).

Но даже после того, как организаторы предложили еще четыре места для организации акции, все они были отклонены. Предлогом для этого послужили другие мероприятия, запланированные на ту же дату, что и акция в поддержку украинского режиссера.

Медведев назвал отказы абсурдными и заявил, что будет обжаловать решение, а если требования не удовлетворит суд, он выйдет с одиночным пикетом.

Организаторы хотели провести акцию в поддержку Олега Сенцова 4 августа. В ней планировали принять участие около 100 человек. По словам Медведева, ее основной целью должен стать «призыв к милосердию по отношению к режиссеру».

Напомним, что с 14 мая 2018 года Сенцов проводит бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которых в настоящее время насчитывается более 70.

«ФАКТЫ» сообщали, что на 79-й день голодовки к режиссеру не пустили даже священника.