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В России в жестком ДТП погибли шестеро украинцев
В Ростовской области России 1 августа погибли в ДТП шестеро граждан Украины, еще двое были госпитализированы. Все они были пассажирами микроавтобуса Volkswagen Transporter, направлявшегося в сторону Ростова. По данным российских правоохранителей, причиной аварии стала усталость водителя, допустившего столкновение автобуса с КамАЗом с прицепом.
Этот грузовик в связи с технической неисправностью (лопнул тосольный патрубок) съехал на обочину.
Боевики террористической «ЛНР» утверждают, что все погибшие и пострадавшие были жителями неподконтрольного Украине города Ровеньки (Луганская область), которые возвращались домой.
Напомним, аналогичное смертельное ДТП с украинцами в России произошло 8 июля. Тогда погибли 2 человека, еще четверо пострадали. Микроавтобус, в котором они следовали, также столкнулся с грузовиком.
А в Тернопольской области 1 августа вылетевший на тротуар грузовик убил 8-летнюю девочку.
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“ Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»”