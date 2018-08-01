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В России в жестком ДТП погибли шестеро украинцев

22:55 1 августа 2018   233
На месте ДТП в Ростовской области
Инф. «ФАКТОВ»

В Ростовской области России 1 августа погибли в ДТП шестеро граждан Украины, еще двое были госпитализированы. Все они были пассажирами микроавтобуса Volkswagen Transporter, направлявшегося в сторону Ростова. По данным российских правоохранителей, причиной аварии стала усталость водителя, допустившего столкновение автобуса с КамАЗом с прицепом.

Этот грузовик в связи с технической неисправностью (лопнул тосольный патрубок) съехал на обочину.

Боевики террористической «ЛНР» утверждают, что все погибшие и пострадавшие были жителями неподконтрольного Украине города Ровеньки (Луганская область), которые возвращались домой.

Напомним, аналогичное смертельное ДТП с украинцами в России произошло 8 июля. Тогда погибли 2 человека, еще четверо пострадали. Микроавтобус, в котором они следовали, также столкнулся с грузовиком.

А в Тернопольской области 1 августа вылетевший на тротуар грузовик убил 8-летнюю девочку.

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