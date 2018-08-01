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Савченко написала письмо Трампу
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко написала письмо президенту США Дональду Трампу, в котором попросила его помочь в освобождении заключенных в России украинцев. Свое письмо нардеп разместила на своей странице в Facebook.
«Прошу Вас помочь в освобождении всех украинских политзаключенных из России, так как только Вам как лидеру самого сильного государства в мире, в котором такие ценности, как права человека, являются основополагающими, и только Вам под силу противостоять на международной арене президенту России Владимиру Путину»,— говорится в письме.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины (СБУ) завершили расследование уголовного производства в отношении народного депутата Надежды Савченко, подозреваемой в организации террористического акта. «Подозреваемым и их адвокатам разрешили ознакомится с материалами дела, после чего оно будет передано в суд для рассмотрения по существу», — заявил источник. Сообщником народного депутата по делу проходит глава организации «Офицерский корпус» Владимир Рубан.
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“ — Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки». ”