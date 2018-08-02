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Спорт

Неожиданно: три российских биатлонистки будут выступать за сборную Украины

0:55 2 августа 2018   37
Биатлон
Инф. «ФАКТОВ»

Россиянки Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко проходят процесс натурализации и будут выступать за сборную Украины по биатлону на международных соревнованиях. Об этом сообщили в Федерации биатлона Украины.

«Эти три девочки были приглашены белорусской федерацией. Они уволились в Москве, прошли сборы с белорусской командой, но что-то там не получилось, и они позвонили мне. Родители у девочек украинцы, документы по получению гражданства сейчас находятся в стадии оформления. Нам спортсменки такого уровня в любом случае не помешают, особенно учитывая, что в этой возрастной группе испытываем определенный кадровый дефицит»,— заявил глава организации Владимир Брынзак.

20-летняя Рассказова в прошлом сезоне представляла Россию на этапах юниорского кубка IBU, а в 2016 и 2017 годах принимала участие в чемпионатах мира среди юниоров.

19-летняя Бех и 18-летняя Москаленко не принимали участия в международных стартах.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», россиянина утвердили тренером сборной Украины по биатлону.

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