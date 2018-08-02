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В МИД объяснили, как жителей Крыма с паспортами РФ пустили в Финляндию
Жителям аннексированного Крыма Наталье Кушнаренко и Михаилу Бережному с российскими заграничными паспортами выдали финские туристические визы и пустили их в страну из-за человеческого фактора. Об этом заявил посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров, передает «Радио свобода».
«Мне кажется, что этих граждан сначала пустили в Финляндию по туристической визе из-за человеческого фактора: ежегодно в консульствах в Санкт-Петербурге выдают до миллиона шенгенских виз. Законодательство, которое запрещает выдавать визы таким лицам, конечно же, отсутствует — это просто добрая воля стран-членов Европейского союза в ответ на обращение украинской стороны», — отметил посол.
Олефиров добавил, что последняя инстанция в таких вопросах — не консульство, а миграционная власть, которая уже внутри страны проверяет документы приезжих.
«Когда финская миграционная власть поняла, откуда приехали эти лица и что это та самая серия документов, которые выдаются именно в Крыму, они пошли по рекомендациям нашего МИД. Все крымчане считаются гражданами Украины до выхода из гражданства», — подытожил дипломат.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 27 июля российское информационное агентство РБК сообщило, что гражданам России, супругам Натальи Кушнаренко и Михаилу Бережному, может грозить депортация из Финляндии в Украину за то, что свои российские паспорта они получили в аннексированном Россией Крыму.
Тогда же российское госагентство «РИА Новости» пояснило, что в Финляндию семья въехала в сентябре 2017 года по туристическим визам, полученным в генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге. После прибытия они зарегистрировали предприятие и подали документы для получения вида на жительство. В результате супруги получили от финских властей документ, в котором отмечалось, что в стране не признают паспорта, выданные в аннексированном Россией Крыму.
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