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В РФ предлагают сократить рабочий день в жаркую погоду
Роспотребнадзор посоветовал уменьшить занятость сотрудников на четыре часа при температуре выше +30,5 °C. Об этом сообщают «Известия».
Такая рекомендация связана с установившейся жаркой погодой на большей части территории России.
При температуре более +28,5 °C ведомство предлагает сократить продолжительность рабочего дня на один час, при температуре более +29 °C— на два часа.
Как отметили в Роспотребнадзоре, работа при температуре выше +32,5 °C относится к разряду опасных.
Ранее ведомство опубликовало рекомендации по защите от жары.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптики обновили прогнозы по поводу погоды в августе: ждать прохладной погоды не стоит!
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“ — Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.”