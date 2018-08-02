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В РФ предлагают сократить рабочий день в жаркую погоду

2:48 2 августа 2018   13
Рабочий день
Инф. «ФАКТОВ»

Роспотребнадзор посоветовал уменьшить занятость сотрудников на четыре часа при температуре выше +30,5 °C. Об этом сообщают «Известия».

Такая рекомендация связана с установившейся жаркой погодой на большей части территории России.

При температуре более +28,5 °C ведомство предлагает сократить продолжительность рабочего дня на один час, при температуре более +29 °C— на два часа.

Как отметили в Роспотребнадзоре, работа при температуре выше +32,5 °C относится к разряду опасных.

Ранее ведомство опубликовало рекомендации по защите от жары.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптики обновили прогнозы по поводу погоды в августе: ждать прохладной погоды не стоит!

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