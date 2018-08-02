Розенко озвучил размер минимальной зарплаты до конца года

Украина

Вице-премьер Павел Розенко считает, что реальным повышение до конца года минимальной зарплаты в Украине до уровня 4 200 грн. Об этом он сказал в эфире 5 канала.

«Я оптимист в этом вопросе. Я убежден, что для того, чтобы, в частности, говорить и о повышении пенсий украинцам, чтобы говорить о легализации заработных плат, оживить покупательную способность граждан, это наши амбиции и наше обязательство перед обществом — еще в этом году сделать 4200 грн (минимальную зарплату)», — отметил Розенко.

При этом вице-премьер добавил, что когда, в какой форме, и как быстро это будет сделано, пока что не совсем понятно, но ввиду обращения президента Украины и его публичных обязательств это наверняка будет сделано, при том в текущем году.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Рева объяснил, когда лишат пенсий работающих пенсионеров.