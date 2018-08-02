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Стало известно, когда англичане могут стать чемпионами мира по футболу

3:22 2 августа 2018   12
Инф. «ФАКТОВ»

Футбольная ассоциация Англии (FA) рассматривает возможность подачи заявки на организацию и проведение чемпионата мира по футболу 2030 года. Об этом сообщает BBC со ссылкой на слова главы FA Грега Кларка.

Оценка возможности подачи заявки будет проходить на протяжении сезона-2018/19, и решение будет принято не ранее 2019 года.

Напомним, что Англия в 1966 году принимала чемпионат мира, и тогда сборная страны стала победителем турнира. Также страна претендовала на проведение мундиаля 2018 года, который в итоге прошёл в России.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», чемпионат мира по футболу, который должен пройти в 2022 году в Катаре, может быть перенесен. Об этом заявил бывший глава Английской футбольной ассоциации Дэвид Трисман, обвинивший представителей арабского государства в использовании помощи PR-фирм и бывших агентов ЦРУ для дискредитации заявок других стран (вместе с Катаром на право стать хозяйкой мундиаля претендовали США, Япония, Австралия и Южная Корея).

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