В Украине исчезнет одна из крупных сетей АЗС

Украина

Основатель сети «БРСМ-Нафта» Андрей Биба принял решение досрочно расторгнуть договор аренды 63 АЗС, которые принадлежат экс-министру времен Януковича Эдуарду Ставицкому. Об этом он сообщил enkorr.

«Договор об аренде действителен до 1 сентября 2019 года. Но поскольку со стороны Ставицкого неоднократно предпринимались попытки рейдерского захвата торговой марки и моей части АЗК, я принял решение расторгнуть договор аренды, чтобы раз и навсегда закончить эту историю», — заявил Биба.

По его словам, передача станций будет происходить на протяжении августа, время необходимо для вывоза торгового оборудования и топлива, остающегося в резервуарах АЗС.

Кроме того, АЗС будут дебрендированы.

«Мы достигли джентельменского соглашения о вывозе своего имущества. Было встречное пожелание об использовании нашего торгового знака, но здесь наша позиция жесткая — под брендом БРСМ будем торговать только мы»,— рассказал основатель БРСМ.

Он не стал давать комментарии о дальнейшей судьбе этих станций, ограничившись тем, что скорее всего они будут сданы в аренду одному из действующих игроков рынка.

1 августа была дебрендирована первая АЗС в Кропивницком.

После выхода из соглашения об аренде у Бибы осталась сеть из 133 АЗС.

Как сообщалось, в 2016 году, когда сеть насчитывала 126 станций, Биба и Ставицкий решили разделить бизнес. Каждому отошло по 63 АЗС.

В 2017 году между бывшими партнерами возник конфликт. Летом того же года он вышел в публичную плоскость и в сентябре был разрешен мировым соглашением. Однако уже в декабре конфликт возобновился: принадлежащие Бибе автозаправочные станции, нефтебазы и другое имущество отошли компании Ставицкого.

Биба утверждает, что перерегистрация прошла мошенническим путем с использованием поддельной доверенности его нотариуса.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сеть БРСМ была основана в 1995 году Андреем Бибой и Олегом Полищуком. В 2007 году Полищук продал свои 50% акций сети Эдуарду Ставицкому. На июль 2018 года сеть состояла из 196 станций. По итогам 2017 года «БРСМ Нафта» была пятой в Украине по количеству АЗС.