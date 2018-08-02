Стало известно, насколько увеличились инвестиции из Канады в Украину

Украина

Президент Канадско-украинской торговой палаты Зенон Потичный заявил, что канадские инвестиции в Украину растут, увеличившись за последние полгода увеличился на 30%. Об этом сообщает «Укринформ».

«Со времени запуска свободной торговли прошлого года, мы фиксируем рост инвестиций между Канадой и Украиной и повышение активности как крупных, так и малых компаний. Рост торговли влечет за собой увеличение инвестиций и наоборот», — сказал Потичный.

Он добавил, что осенью в Украине состоится специальное мероприятие по привлечению канадских инвесторов.

«В октябре CUTIS (канадский правительственный проект по содействию торговле с Украиной — ред.) будет проводить специальное мероприятие, во время которого будет представлять различные интересные проекты и искать под них инвесторов в Канаде. Очень надеемся, это приведет к еще большему росту инвестиций»,— подчеркнул президент КУТП.

Соглашение о свободной торговле между Канадой и Украиной вступило в силу 1 августа прошлого года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в правительстве Канады повысили стоимость виз для украинцев.