- 7:05 ФИГУРКА ДНЯ."Фарфоровые" истории.2 августа 2018
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Стало известно, насколько увеличились инвестиции из Канады в Украину
Президент Канадско-украинской торговой палаты Зенон Потичный заявил, что канадские инвестиции в Украину растут, увеличившись за последние полгода увеличился на 30%. Об этом сообщает «Укринформ».
«Со времени запуска свободной торговли прошлого года, мы фиксируем рост инвестиций между Канадой и Украиной и повышение активности как крупных, так и малых компаний. Рост торговли влечет за собой увеличение инвестиций и наоборот», — сказал Потичный.
Он добавил, что осенью в Украине состоится специальное мероприятие по привлечению канадских инвесторов.
«В октябре CUTIS (канадский правительственный проект по содействию торговле с Украиной — ред.) будет проводить специальное мероприятие, во время которого будет представлять различные интересные проекты и искать под них инвесторов в Канаде. Очень надеемся, это приведет к еще большему росту инвестиций»,— подчеркнул президент КУТП.
Соглашение о свободной торговле между Канадой и Украиной вступило в силу 1 августа прошлого года.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в правительстве Канады повысили стоимость виз для украинцев.
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“ Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз! ”