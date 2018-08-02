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Мир

Россия опережает США в разработке мощного оружия: озвучены интересные данные

7:01 2 августа 2018   169
Флаг США
Инф. «ФАКТОВ»

Председатель Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайт назвал направления, по которым Россия и Китай опережают Америку. Речь идет о разработке гиперзвукового оружия, которую три страны ведут «чрезвычайно агрессивно».

«Опираясь на информацию из открытых источников, могу сказать, что китайское правительство и вооруженные силы чрезвычайно агрессивно проводят испытания гиперзвуковых средств… Мы также чрезвычайно агрессивно ведем такие разработки», — цитируют Джона Хайта УНН.

По словам американского высокопоставленного военного, в некоторых областях гиперзвуковых разработок Китай и Россия опережают США, хотя ряде иных направлений лидирует Америка. Джон Хайт, подчеркнувший «возвращение к конкуренции великих держав», заявил, что Америка должна вести разработки быстрее противников. «Мы всегда это делали в прошлом, и мы должны снова этого добиться», — заявил председатель Страткома", — считает командующий Стратком.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Сенат США одобрил оборонный бюджет страны на сумму более $ 700 млрд.

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