- 7:05 ФИГУРКА ДНЯ."Фарфоровые" истории.2 августа 2018
- 7:01 Россия опережает США в разработке мощного оружия: озвучены интересные данные
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Россия опережает США в разработке мощного оружия: озвучены интересные данные
Председатель Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайт назвал направления, по которым Россия и Китай опережают Америку. Речь идет о разработке гиперзвукового оружия, которую три страны ведут «чрезвычайно агрессивно».
«Опираясь на информацию из открытых источников, могу сказать, что китайское правительство и вооруженные силы чрезвычайно агрессивно проводят испытания гиперзвуковых средств… Мы также чрезвычайно агрессивно ведем такие разработки», — цитируют Джона Хайта УНН.
По словам американского высокопоставленного военного, в некоторых областях гиперзвуковых разработок Китай и Россия опережают США, хотя ряде иных направлений лидирует Америка. Джон Хайт, подчеркнувший «возвращение к конкуренции великих держав», заявил, что Америка должна вести разработки быстрее противников. «Мы всегда это делали в прошлом, и мы должны снова этого добиться», — заявил председатель Страткома", — считает командующий Стратком.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Сенат США одобрил оборонный бюджет страны на сумму более $ 700 млрд.
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