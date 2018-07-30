2 августа 2018

Знаете, друзья мои, в мире коллекционирования фарфора все настолько сильно и давно перемешалось, что, вы, наверное, даже по моим ежедневным колонкам могли заметить, как часто испанские фигурки я находил в Шотландии, а английские статуэтки — в Португалии, а итальянские — в Австралии, а скандинавские — в Америке. Но чаще всего, как это ни странно звучит, разные диковинные и редкие композиции я находил в родном Киеве.

Вот и эти две необыкновенно красивые работы я приобрел на недавнем киевском слете коллекционеров. Причем, привезены они были из Испании. И интерес у знатоков фарфора вызвали большой, потому что точно такие же пары знаменитая французская мануфактура начала выпускать еще в начале 19-го века. И потом неоднократно возобновляла их выпуск из-за того, что они продолжали пользоваться заметным спросом. Особенно у коллекционеров и любителей… парфюмерных ароматов.

Да-да, вы не ослышались. Мне тоже поначалу показалось, что эти две чудные фигурки посвящены теме охоты — и все. Нет, оказывается, не все. Оказывается, обе эти статуэтки являются парфюмерными фарфоровыми флаконами, предназначенными для сопровождения их вельможного владельца на охоте или во время иного путешествия. Сосуды для благовоний и ароматов начали использоваться тысячи лет назад, еще в древней Месопотамии. И уже оттуда получили распространение в Египте, Греции, Риме и других странах Средиземноморья. Причем, если поначалу флаконы для ароматических масел имели достаточно простые формы и изготавливались из керамики и стекла, то позже на керамические сосуды начали наноситься изображения птиц, зверей, воинов. Еще позднее греческие и римские мастера начали придавать этим флаконам формы скульптур и даже сюжетных сценок.

Когда же в Европе появились первые фарфоровые мануфактуры, они тут же наладили выпуск штучных экземпляров скульптурных сосудов для парфюмерии. Стоили такие изделия баснословно дорого и позволить их себе могли только монархи и знатные особы, приближенные ко двору. Когда на экскурсии в Версальском дворце нам рассказывали, как королевский двор на лето переезжал со всем своим скарбом и слугами в Версаль, то не трудно было представить бесконечную череду парадных карет и обозных карет, которая порой растягивалась настолько, что передовые кареты уже въезжали в Версаль, а последние только покидали королевский дворец в Париже. И, естественно, для этих путешествующих условий и создавались фарфоровые парфюмерные флаконы.

Кстати, в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, в музее Виктории и Альберта в Лондоне и музее Мейссенской мануфактуры в Германии нам приходилось видеть такие же уникальные флаконы в виде статуэток ручной работы. Теперь они есть и в нашей коллекции.

Сегодняшним именинникам позвольте по традиции пожелать добра и счастья. И наслаждения красотой фарфора и любимыми парфюмерными запахами.