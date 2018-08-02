В Крыму высохла крупная река: в сети показали ужасающие фото (фото)

Украина

Крымский блогер, пишущая под псевдонимом Зарема Сеитаблаева, показала фотографии крупнейшей в Крыму реки Биюк-Карсау, русло которой выше Белогорского водохранилища полностью высохло. От обезвоживания аннексированный Россией полуостров не спасают даже сильные ливни.

Как сообщила Радио Свобода крымчанка, побывавшая в районе Белогорского водохранилище, увиденное «оказалось страшнее неприятных ожиданий»: «Русло реки Биюк-Карасу у села Карасевка выше Белогорского водохранилища полностью высохло. Теперь понятно, почему запасы Тайганского и Белогорского водохранилищ были исчерпаны еще 5 июля, и сброс воды из них остановили. Ведь без притока воды из Биюк-Карасу водохранилище остается без источников питания».

По словам блогера, дно водохранилища зарастает травой, а от полного высыхания его спасает лишь то, что в Крыму вторую неделю подряд идут ливни. Однако осадки не решают проблемы — влаги испаряется больше, чем поступает, а в жаркий август Белогорское водохранилище может полностью высохнуть.

Так сейчас выглядит русло реки Биюк-Карасу выше Белогорского водохранилища

«Это впервые на моей памяти, чтобы так сильно пересохли верховья обычно полноводной реки Биюк-Карасу. Очевидно это результат очень жаркой и засушливой весны и июня. К тому же в истории Крыма еще никогда так интенсивно не добывали подземные воды, поэтому возможно дебет истока Карасу-Баши, питающего Биюк-Карасу, упал до рекордно низкого уровня и из-за этого», — прокомментировал ситуацию один из крымских активистов.

Сообщается, что Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Крым превращают в зону экологической катастрофы — на полуострове практически не осталось пресной воды.

Фото с сайта Радио Свобода