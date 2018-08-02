- 8:28 Стало известно об отставке одного из топ-менеджеров Facebook
- 8:15 Расходы на оборону в Украине выросли втрое, и это без экономического роста, — Карл Волох
- 8:06 Легкий рецепт овощного торта от Раисы Недашковской
- 8:05 Что делать при пищевом отравлении
- 8:00 Камень может выйти из почек, если поднять что-то тяжелое, — советы уролога
- 7:58 В Крыму высохла крупная река: в сети показали ужасающие фото
- 7:29 Ограбил ребенка: в Чернигове прохожим удалось задержать наглого вора
- 7:01 Россия опережает США в разработке мощного оружия: озвучены интересные данные
- 6:45 В Украине исчезнет одна из крупных сетей АЗС
- 6:20 Стало известно, насколько увеличились инвестиции из Канады в Украину
В Крыму высохла крупная река: в сети показали ужасающие фото (фото)
Крымский блогер, пишущая под псевдонимом Зарема Сеитаблаева, показала фотографии крупнейшей в Крыму реки Биюк-Карсау, русло которой выше Белогорского водохранилища полностью высохло. От обезвоживания аннексированный Россией полуостров не спасают даже сильные ливни.
Как сообщила Радио Свобода крымчанка, побывавшая в районе Белогорского водохранилище, увиденное «оказалось страшнее неприятных ожиданий»: «Русло реки Биюк-Карасу у села Карасевка выше Белогорского водохранилища полностью высохло. Теперь понятно, почему запасы Тайганского и Белогорского водохранилищ были исчерпаны еще 5 июля, и сброс воды из них остановили. Ведь без притока воды из Биюк-Карасу водохранилище остается без источников питания».
По словам блогера, дно водохранилища зарастает травой, а от полного высыхания его спасает лишь то, что в Крыму вторую неделю подряд идут ливни. Однако осадки не решают проблемы — влаги испаряется больше, чем поступает, а в жаркий август Белогорское водохранилище может полностью высохнуть.
Так сейчас выглядит русло реки Биюк-Карасу выше Белогорского водохранилища
«Это впервые на моей памяти, чтобы так сильно пересохли верховья обычно полноводной реки Биюк-Карасу. Очевидно это результат очень жаркой и засушливой весны и июня. К тому же в истории Крыма еще никогда так интенсивно не добывали подземные воды, поэтому возможно дебет истока Карасу-Баши, питающего Биюк-Карасу, упал до рекордно низкого уровня и из-за этого», — прокомментировал ситуацию один из крымских активистов.
Сообщается, что Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Крым превращают в зону экологической катастрофы — на полуострове практически не осталось пресной воды.
Фото с сайта Радио Свобода
влажность:
давление:
ветер:
“ - Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...”