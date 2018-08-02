Стало известно об отставке одного из топ-менеджеров Facebook

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Руководитель направления информационной безопасности Facebook 39-летний Алекс Стамос заявил, что покидает компанию. Свой пост он покинет 17 августа, а с сентябряначнет преподавать в Стэнфордском университете.

«Мой последний день в Facebook будет 17 августа. Хоть я больше не буду иметь удовольствие работать бок о бок с моими друзьями, меня радует, что так много преданных, вдумчивых и опытных людей продолжают решать эти проблемы. Крайне важно, чтобы мы, как индустрия, соответствовали нашей коллективной ответственности за то, чтобы проанализировать влияние того, что мы строим. С нетерпением жду продолжения сотрудничества и партнерства с группами безопасности и безопасности в Facebook», — написал он в социальных сетях.

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Алекс Стамос подчеркнул, что в течение последних трех лет он работал над созданием и внедрением новых защит пользовательских данных «в беспрецедентных масштабах», а также изучал и реагировал «на новые виды злоупотреблений самыми передовыми противниками в мире».

С сентября этого года руководитель направления информационной безопасности приступит к работе в Стэнфордском университете в качестве преподавателя и исследователя. «Мне довелось читать лекции в Стэнфорде, и теперь я буду иметь честь руководить новыми поколениями студентов в качестве адъюнкт-профессора в Институте международных исследований им. Фримана-Спогли (Freeman-Spogli Institute for International Studies)», — отметил Стамос и добавил, что продолжит работу над «предотвращением злоупотреблением технологиями» в качестве сотрудника Cyber ​​Initiative.

Напомним, что в течение последних нескольких лет компания Facebook попадала в скандалы, крупнейших из которых связан утечкой данных 50 миллионов пользователей соцсети. Напомним, что в скандал оказалась замешана компания Cambridge Analytica, которая собрала и проанализировала данные пользователей Facebook без их ведома. Этот массив данных лег в основу программы, способной повлиять на избирателей во время голосования.

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Также в компании Facebook признали, что россияне пытались вмешаться в выборы президента Соединенных Штатов, а их подозрительная активность в соцсети наблюдалась еще в 2015 году, то есть за год до выборов в Америке. А создатель компании Марк Цукерберг в США и Европе отчитывался о политики конфиденциальности социальной сети в связи с утечкой данных.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», корпоративная отчетность Facebook, опубликованная в среду, разочаровала аналитиков, из-за чего стоимость акций компании, владеющей одноименной социальной сетью, упала более чем на 20%.

Фото из Википедии