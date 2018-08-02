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- 8:55 Разведка узнала о крупных потерях боевиков "ЛНР"-"ДНР" на Донбассе
Разведка узнала о крупных потерях боевиков "ЛНР"-"ДНР" на Донбассе
За прошедшие сутки, 1 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Противник 21 раз открывал огонь по позициям наших войск, тяжелое вооружение не применялось. Среди украинских воинов есть раненые, а у противника есть убитые.
Российские оккупационные войска вели прицельный огонь, в основном, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях и из вооружения БМП, по защитникам Крымского, Станицы Луганской, Новолуганского, Майского, Новомихайловки, Марьинки, Лебединского, Талаковки, Павлополя, Гнутово и Водяного.
В среду, 1 августа, были ранены трое бойцов Объединенных сил. Также в ООС сообщили, что в одном из подразделений сил операции обнаружили пропажу бойца — организованы его поиски. Что же касается текущих суток, 2 августа, то боевики уже восемь раз обстреляли наши позиции, в том числе и из 82-мм миномета у Водяного. Были ранены двое наших защитников.
Тем временем, по данным разведки, противник понес потери — пятеро оккупантов были уничтожены и еще четверо ранены.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Италии арестовали неонацистов, завербованных для отправки на Донбасс к боевикам «ДНР"-"ЛНР»
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