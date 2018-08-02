В Канаде McDonald's напоил беременную женщину отравой

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В канадской провинции Альберта женщина на восьмом месяце беременности, заказав кофе, чуть не выпила техническую жидкость в McDonald's. Дело в том, что вместо заказанного кофе с молоком ей продали… моющий раствор.

Как сообщает ВВС, женщина заказала кофе на «МакДрайв». Попробовав напиток, она сразу же выплюнула жидкость — в стаканчике было что-то непонятное коричневого цвета. В компании извинились перед клиенткой и сообщили, что в аппарат по приготовлению кофе попало моющее средство.

Как объяснили в компании, аппарат по утрам очищают, но так случилось, что линию подачи молока не отключили от очищающего раствора. «Мы приняли срочные меры для пересмотра процедуры очистки и повесили дополнительные напоминания для персонала», — заявил представитель компании Дэн Браун.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Японии будут лечить облысение с помощью вещества, добавляемого к картошке фри из McDonald's

Фото с сайта infokava.com