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Украинка стала "Мисс СНГ": горячие фото красотки
Молодому юристу из Одессы Татьяне Акуленко, которая стала самой красивой девушкой СНГ 2018 года и получила корону стоимостью 3 тысячи евро, пришлось «терпеть» сопровождение охраны даже во время посещения туалета…
Об этом «ФАКТАМ» рассказала после возвращении с конкурса сама красавица. По ее совам, конкурс «Мисс СНГ» проходит ежегодно, начиная с 1996-го. В этом году он впервые прошел в столице Казахстана — Астане. За титул главной красавицы, по сути, бывшего Союза боролись 19 конкурсанток в возрасте 18−27 лет — из Казахстана, России, Грузии, Кыргызстана, Украины, Латвии, Таджикистана, Армении, Беларуси и Узбекистана. Грузия, Латвия и Украина не являются членами СНГ, поэтому представительницы этих стран приглашены на конкурс как специальные участницы. Тем не менее именно приглашенная одесситка стала абсолютной победительницей и получила главный приз — позолоченную корону.
— Она сделана по спецзаказу ереванским дизайнером Анной Аганесян, — говорит Татьяна. — Это ручная работа, единственное в своем роде изделие. Инкрустирована корона полудрагоценными чешскими камнями. В придачу к основному — еще один приз: недельный тур по Европе.
— Татьяна, расскажите немного о себе.
— В этом году я с отличием окончила факультет прокуратуры и следствия Национального университета «Одесская юридическая академия», работаю в юридической компании.
Если интересуют мои параметры, то они таковы: 88×63×90 см. Рост — 172 см.
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— Как попали на конкурс?
— Опыт уже был — победила на конкурсе Miss Tourism Black Sea. А эсэнговский конкурс проходил в несколько этапов: сначала потенциальных претенденток на титул и корону отбирали в их родных странах. Затем, когда все участницы прибыли в Астану, за финалистками на протяжении нескольких дней внимательно наблюдали члены жюри.
Финал состоял из трех основных испытаний в виде дефиле. По условиям конкурса, сначала девушки должны были появиться перед публикой в национальных костюмах стран, которые они представляют, затем — в черных классических платьях, а в завершение порадовать зрителей выходом в купальниках. Однако для Казахстана, с учетом менталитета страны, программу пришлось несколько изменить: вместо купальников была демонстрация более целомудренных дизайнерских нарядов.
Несмотря на кажущуюся простоту программы, поверьте, победить было непросто. Конкуренция — более чем серьезная.
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— Что ж, тем дороже победа!
— Победа — это всегда новая ступень в жизни, новый старт для взятия очередных вершин. Буду стараться идти вперед… Пусть мои планы останутся тайной. Я до сих пор не верю, это словно сон…
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что впервые в конкурсе красоты «Мисс Вселенная» примет участие бывший мужчина.
влажность:
давление:
ветер:
“ Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала! ”