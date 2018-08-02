- 10:18 Пошел на сделку: появилась важная информация об обмене Рубана по спискам боевиков «ДНР»
- 10:15 Пятилетний сын принца Уильяма и Кейт попал в список 30 самых стильных британцев
- 10:06 Бывший защитник «Динамо» дебютировал за греческий клуб
- 9:59 Украинский вундеркинд произвел фурор на олимпиаде в Европе
- 9:54 Украинцы верят в отечественное образование, но не хотят повышать квалификацию — исследование
- 9:33 В Киеве массово отравились шаурмой: действительно ли так опасен этот продукт
- 9:30 Украинка стала "Мисс СНГ": горячие фото красотки
- 9:13 В Канаде McDonald's напоил беременную женщину отравой
- 8:55 Разведка узнала о крупных потерях боевиков "ЛНР"-"ДНР" на Донбассе
- 8:49 На оккупированном Донбассе ввели дополнительную плату за мобильный интернет
Украинцы верят в отечественное образование, но не хотят повышать квалификацию — исследование
Компания Research & Branding Group обнародовала данные исследования, в ходе которого социологи пытались выяснить, насколько качественным является украинское высшее образование и сколько граждан страны хотели бы повысить свою квалификацию.
Так, немногим менее половины респондентов (46%) полагают, что в Украине можно получить хорошее высшее образование, еще треть (31%) придерживаются двойственного мнения — насколько возможно, настолько и нет. Количество пессимистов, которые считают получение хорошего образования невозможным, составило 14%.
В то же время большинство украинцев (68%) не хотят повышать квалификацию или получать дополнительное образование. Такое желание изъявили лишь 17% респондентов. Лишь каждый десятый украинец (10%) уже имеет или получает дополнительное образование, или же повышает свою квалификацию.
Любопытны и цифры, касающиеся возможности получения дополнительного образования по интернету. Такими возможностями on-line воспользовались лишь 5% респондентов. Подавляющее большинство украинцев (82%) им не пользовались, а еще 11% даже не знают о такой возможности.
Опрос проводился с 19 по 29 мая 2018 года. Опрошено 1804 респондента в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентирует население Украины по полу, возрасту, типу населенного пункта и региону проживания (за исключением неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым, и г. Севастополь). Метод опроса — личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки не превышает ±2,4%.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 59 тысяч абитуриентов рекомендовали к бюджетную форму обучения в высшие учебные заведения Украины.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.”