Украинцы верят в отечественное образование, но не хотят повышать квалификацию — исследование

Общество

Компания Research & Branding Group обнародовала данные исследования, в ходе которого социологи пытались выяснить, насколько качественным является украинское высшее образование и сколько граждан страны хотели бы повысить свою квалификацию.

Так, немногим менее половины респондентов (46%) полагают, что в Украине можно получить хорошее высшее образование, еще треть (31%) придерживаются двойственного мнения — насколько возможно, настолько и нет. Количество пессимистов, которые считают получение хорошего образования невозможным, составило 14%.

В то же время большинство украинцев (68%) не хотят повышать квалификацию или получать дополнительное образование. Такое желание изъявили лишь 17% респондентов. Лишь каждый десятый украинец (10%) уже имеет или получает дополнительное образование, или же повышает свою квалификацию.

Любопытны и цифры, касающиеся возможности получения дополнительного образования по интернету. Такими возможностями on-line воспользовались лишь 5% респондентов. Подавляющее большинство украинцев (82%) им не пользовались, а еще 11% даже не знают о такой возможности.

Опрос проводился с 19 по 29 мая 2018 года. Опрошено 1804 респондента в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентирует население Украины по полу, возрасту, типу населенного пункта и региону проживания (за исключением неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым, и г. Севастополь). Метод опроса — личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки не превышает ±2,4%.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 59 тысяч абитуриентов рекомендовали к бюджетную форму обучения в высшие учебные заведения Украины.