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Украинский вундеркинд произвел фурор на олимпиаде в Европе (фото)
Нынешний выпускник Кременчугского учебно-воспитательного комплекса № 4 (Полтавская область) Кирилл Данилейко вернулся победителем с Международной химической олимпиады, которая в этом году проходила в столицах сразу двух стран — Братиславе (Словакия) и Праге (Чехия). В ней приняли участие 300 юных химиков из 76 государств. Украину, кроме Кирилла, представляли львовянин Артем Янчак, а также харьковчане Дмитрий Царенко и Ольга Ващенко. Они тоже показали отличные знания и удостоены серебряных наград. А лицеист из Кременчуга занял 16-е место в общем зачете и вошел в число 35 самых умных старшеклассников мира, выполнивших все задания без единой ошибки.
«Победа нашего ученика вполне ожидаемая, — поделилась радостью с „ФАКТАМИ“ директор лицея № 4 Любовь Михайлик. - Он очень талантливый мальчик, неоднократный победитель областных и всеукраинских олимпиад по химии и математике, президентский стипендиат. Теперь уже студент Института высоких технологий при Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, где учатся многие успешные студенты».
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«Я немного волновался при выполнении экспериментальных заданий на этих престижных соревнованиях, — рассказывает вундеркинд. — Предстояло провести три непростых опыта, на которые, благодаря тому, что я правильно распределил время и выработал методику выполнения, у меня ушло 4,5 часа. Полчаса хватило на запись полученных результатов. И я вложился в отведенные пять часов. Именно тогда понял, что не зря „лишнюю“ неделю практиковался в лаборатории одного из столичных предприятий, которое готовит школьников к международным олимпиадам и финансирует их поездки. А с теорией, предполагавшей решение восьми сложных многокомпонентных задач, справился довольно легко».
Решение трудных задач — любимое занятие юного химика. Этим он занимался два последних года учебы в лицее. Школьную программу по химии мальчик освоил к окончанию 9 класса. Хотя до седьмого его любимым предметом была математика. Но так случилось, что в лицей пришел учитель химии Сергей Георгиевич Джавахишвили, который сразу обратил внимание на способного ученика и увлек его наукой. Кирилл рассказывает: чтобы добиться успехов, ему приходилось довольно много заниматься дополнительно, а в последний год — ежедневно по четыре и больше часов.
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«Я не зря выбрал дальнейшую учебу в Институте высоких технологий, — объясняет Кирилл. - В нем студенты-химики очень много практикуются, начиная с первого курса (на том самом предприятии, где я готовился к олимпиаде), выполняя реальные задания и получая приличную зарплату. Вот если бы в школьной программе заменили устаревшую методику преподавания химии и ввели в нее больше олимпиадной химии, тогда, уверен, гораздо больше учеников смогли бы полюбить эту увлекательную науку».
Кстати, Кирилл не сбрасывает «со счетов» своего успеха и генетику — его отец работает в банке, а мама — в аптеке.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинские старшеклассники вошли в пятерку лучших на Международной математической олимпиаде 2018 года.
Фото из личного альбома Кирилла Данилейко
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“ Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!”