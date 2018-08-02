Украинский вундеркинд произвел фурор на олимпиаде в Европе (фото)

Наука и технологии

Нынешний выпускник Кременчугского учебно-воспитательного комплекса № 4 (Полтавская область) Кирилл Данилейко вернулся победителем с Международной химической олимпиады, которая в этом году проходила в столицах сразу двух стран — Братиславе (Словакия) и Праге (Чехия). В ней приняли участие 300 юных химиков из 76 государств. Украину, кроме Кирилла, представляли львовянин Артем Янчак, а также харьковчане Дмитрий Царенко и Ольга Ващенко. Они тоже показали отличные знания и удостоены серебряных наград. А лицеист из Кременчуга занял 16-е место в общем зачете и вошел в число 35 самых умных старшеклассников мира, выполнивших все задания без единой ошибки.

«Победа нашего ученика вполне ожидаемая, — поделилась радостью с „ФАКТАМИ“ директор лицея № 4 Любовь Михайлик. - Он очень талантливый мальчик, неоднократный победитель областных и всеукраинских олимпиад по химии и математике, президентский стипендиат. Теперь уже студент Института высоких технологий при Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, где учатся многие успешные студенты».

«Я немного волновался при выполнении экспериментальных заданий на этих престижных соревнованиях, — рассказывает вундеркинд. — Предстояло провести три непростых опыта, на которые, благодаря тому, что я правильно распределил время и выработал методику выполнения, у меня ушло 4,5 часа. Полчаса хватило на запись полученных результатов. И я вложился в отведенные пять часов. Именно тогда понял, что не зря „лишнюю“ неделю практиковался в лаборатории одного из столичных предприятий, которое готовит школьников к международным олимпиадам и финансирует их поездки. А с теорией, предполагавшей решение восьми сложных многокомпонентных задач, справился довольно легко».

Решение трудных задач — любимое занятие юного химика. Этим он занимался два последних года учебы в лицее. Школьную программу по химии мальчик освоил к окончанию 9 класса. Хотя до седьмого его любимым предметом была математика. Но так случилось, что в лицей пришел учитель химии Сергей Георгиевич Джавахишвили, который сразу обратил внимание на способного ученика и увлек его наукой. Кирилл рассказывает: чтобы добиться успехов, ему приходилось довольно много заниматься дополнительно, а в последний год — ежедневно по четыре и больше часов.

«Я не зря выбрал дальнейшую учебу в Институте высоких технологий, — объясняет Кирилл. - В нем студенты-химики очень много практикуются, начиная с первого курса (на том самом предприятии, где я готовился к олимпиаде), выполняя реальные задания и получая приличную зарплату. Вот если бы в школьной программе заменили устаревшую методику преподавания химии и ввели в нее больше олимпиадной химии, тогда, уверен, гораздо больше учеников смогли бы полюбить эту увлекательную науку».

Кстати, Кирилл не сбрасывает «со счетов» своего успеха и генетику — его отец работает в банке, а мама — в аптеке.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинские старшеклассники вошли в пятерку лучших на Международной математической олимпиаде 2018 года.

Фото из личного альбома Кирилла Данилейко

