Бывший защитник «Динамо» дебютировал за греческий клуб (видео)

Спорт

В рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов ПАОК из Салоник и в ответном матче на выезде обыграл швейцарский «Базель» — 3:0. Для украинских болельщиков эта победа примечательна тем, что за греческий клуб дебютировал защитник Евгений Хачериди, этим летом в статусе свободного агента перешедший из киевского «Динамо»: 31-летний футболист надежно отыграл на привычной позиции в центре обороны, вместе с партнерами не позволив сопернику отличиться хотя бы одним забитым мячом.

Отмечу, что, выйдя в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов, где ПАОК сыграет с московским «Спартаком», греки тем самым «подсобили» и киевскому «Динамо»: теперь команда Александра Хацкевича в случае успешного противостояния с чешской «Славией» в третьем квалификационном раунде гарантировала себе место среди «сеяных» и в раунде плей-офф.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» узнало соперника в Лиге чемпионов.