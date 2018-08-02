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Футболист «Динамо» подает в суд иск на 1,3 миллиона гривен
Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Денис Гармаш обратился с иском в суд с намерением получить компенсацию за расстрел своего автомобиля Porsche Panamera (стоимость в базовой комплектации составляет порядка трех миллионов гривен) в декабре 2017 года.
Неизвестный зашел на территорию подземного паркинга одного из домов на Днепровской набережной и выпустил 14 пуль по машине. К счастью, самого футболиста, а также членов его семьи рядом не оказалось, и никто не пострадал. Теперь футболист требует от коммунального предприятия «Жилсервис», под юрисдикцией которого находится паркинг, возместить ему ущерб в размере 1 326 242 гривен.
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Отмечу, что в стартовавшем в Украине сезоне Денис Гармаш провел уже два матча — в поединке за Суперкубок страны помог своей команде обыграть донецкий «Шахтер», а в рамках национального первенства на выезде «бело-синие» с полузащитником в составе одолели ФК «Львов».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что игрок НХЛ разбил вдребезги машину.
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“ Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»”