Футболист «Динамо» подает в суд иск на 1,3 миллиона гривен

Спорт

Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Денис Гармаш обратился с иском в суд с намерением получить компенсацию за расстрел своего автомобиля Porsche Panamera (стоимость в базовой комплектации составляет порядка трех миллионов гривен) в декабре 2017 года.

Неизвестный зашел на территорию подземного паркинга одного из домов на Днепровской набережной и выпустил 14 пуль по машине. К счастью, самого футболиста, а также членов его семьи рядом не оказалось, и никто не пострадал. Теперь футболист требует от коммунального предприятия «Жилсервис», под юрисдикцией которого находится паркинг, возместить ему ущерб в размере 1 326 242 гривен.

Отмечу, что в стартовавшем в Украине сезоне Денис Гармаш провел уже два матча — в поединке за Суперкубок страны помог своей команде обыграть донецкий «Шахтер», а в рамках национального первенства на выезде «бело-синие» с полузащитником в составе одолели ФК «Львов».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что игрок НХЛ разбил вдребезги машину.