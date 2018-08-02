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«Ты меня иногда щупай»: Лукашенко прокомментировал свой "инсульт" (видео)
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко впервые появился на публике после долгого отсутствия и прокомментировал слухи о якобы своей тяжелой болезни. Напомним, ранее в массмедиа активно циркулировали слухи о том, что Бацьку разбил инсульт.
Александр Лукашенко появился в эфире белоруского телеканала ОНТ в сюжете, посвященном сбору урожая зерновых в сложных погодных условиях.
«В следующем году ты мне доложишь. Ты же доживешь до следующего года?» — обратился президент Беларуси к одному из сопровождающих его аграриев. «Я думаю. Планирую», — ответил тот. «А ты особо не зарекайся, а то меня похоронили сутки назад. И тебя могут похоронить», — заявил в свою очередь Лукашенко.
Находящиеся вместе с президентом Беларуси журналисты поинтересовались, что думает Александр Лукашенко о своем «инсульте».
«Ты погоди, говорят, что двойник работает, — сказал президент одному из представителей массмедиа. — Ты меня иногда щупай».
Смотрите видео с 6.25
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», белорусский президент Александр Лукашенко заверил президента США Дональда Трампа, что Беларусь остается надежным партнером Америки.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...”