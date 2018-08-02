«Ты меня иногда щупай»: Лукашенко прокомментировал свой "инсульт" (видео)

Мир

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко впервые появился на публике после долгого отсутствия и прокомментировал слухи о якобы своей тяжелой болезни. Напомним, ранее в массмедиа активно циркулировали слухи о том, что Бацьку разбил инсульт.

Александр Лукашенко появился в эфире белоруского телеканала ОНТ в сюжете, посвященном сбору урожая зерновых в сложных погодных условиях.

«В следующем году ты мне доложишь. Ты же доживешь до следующего года?» — обратился президент Беларуси к одному из сопровождающих его аграриев. «Я думаю. Планирую», — ответил тот. «А ты особо не зарекайся, а то меня похоронили сутки назад. И тебя могут похоронить», — заявил в свою очередь Лукашенко.

Находящиеся вместе с президентом Беларуси журналисты поинтересовались, что думает Александр Лукашенко о своем «инсульте».

«Ты погоди, говорят, что двойник работает, — сказал президент одному из представителей массмедиа. — Ты меня иногда щупай».

Смотрите видео с 6.25

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», белорусский президент Александр Лукашенко заверил президента США Дональда Трампа, что Беларусь остается надежным партнером Америки.