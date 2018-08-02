Магнитные бури в августе-2018: названы опасные даты

Украина

В августе 2018 года ожидаются новые волны магнитных бурь, пик которых придется на 17−21 августа.

Так, уже 6−7 августа люди почувствуют слабость и перепады настроения, а 12−13 августа — возмущения малой силы, сообщает УНИАН.

17−21 числа ожидаются наиболее серьезные метеоудары. В это время у людей возможны проблемы со здоровьем, сбои в работе трансляций и мобильной связи. На 20 августа придется пик магнитных бурь. Они в это время достигнут уровня G1.

К концу месяца — 29 августа — ожидается еще одна (средняя по мощности) магнитная буря.

В дни магнитных бурь у метеозависимых людей усиливается головная боль, начинаются проблемы с давлением, сердцем и сном. Возможны головокружение, слабость, перепады настроения. Наиболее подвержены влиянию метеоудара страдающие сердечной недостаточностью, стенокардией и гипертонической болезнью люди.

Как писали «ФАКТЫ», для того, чтобы минимизировать негативное влияние на здоровье магнитных бурь, следует придерживаться следующих рекомендаций: