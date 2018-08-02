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Магнитные бури в августе-2018: названы опасные даты

10:56 2 августа 2018   590
Магнитные бури
Инф. «ФАКТОВ»

В августе 2018 года ожидаются новые волны магнитных бурь, пик которых придется на 17−21 августа.

Так, уже 6−7 августа люди почувствуют слабость и перепады настроения, а 12−13 августа — возмущения малой силы, сообщает УНИАН.

17−21 числа ожидаются наиболее серьезные метеоудары. В это время у людей возможны проблемы со здоровьем, сбои в работе трансляций и мобильной связи. На 20 августа придется пик магнитных бурь. Они в это время достигнут уровня G1.

К концу месяца — 29 августа — ожидается еще одна (средняя по мощности) магнитная буря.

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В дни магнитных бурь у метеозависимых людей усиливается головная боль, начинаются проблемы с давлением, сердцем и сном. Возможны головокружение, слабость, перепады настроения. Наиболее подвержены влиянию метеоудара страдающие сердечной недостаточностью, стенокардией и гипертонической болезнью люди.

Как писали «ФАКТЫ», для того, чтобы минимизировать негативное влияние на здоровье магнитных бурь, следует придерживаться следующих рекомендаций:

  • Пить достаточное количество жидкости;
  • Следить за режимом дня, стремится к достаточной длительности ночного сна;
  • Проводить прогулки на свежем воздухе;
  • Отслеживать показатели артериального давления и сердечного ритма; избегать занятий, которые могут повысить давление.

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