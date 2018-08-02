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Нардепы захотели отбирать у журналистов видео, снятое в Раде (документ)
Первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам свободы слова, народный депутат Украины Ольга Червакова сообщила о планах народных избранников существенно ограничить работу журналистов в Верховной Раде. На своей страничке в Facebook она опубликовала письмо регламентного комитета, предлагающего изымать у журналистов видео с депутатами.
«Регламентный комитет предлагает изымать у журналистов видео с депутатами, снятое в Верховной Раде, если депутат лично не дал разрешения на такую съемку или возражал против нее. Об этом говорится в письме за подписью главы комитета Павла Пинзеника в адрес комитета по вопросам свободы слов. Документ обосновывает решение о создании „гетто“ для журналистов на третьем этаже здания парламента», — сообщает Ольга Червакова.
Народный депутат опубликовала и само письмо регламентного комитета, и приложения к нему.
«То есть, комитет по вопросам регламента считает законным и правильным то, что Уголовным Кодексом трактуется как преступление, а Конституцией и законом об информации — как цензура, — заявляет Ольга Червакова. — 171 статья УК четко говорит, что незаконное изъятие собранных журналистом материалов — это три года тюрьмы. А влияние в любой форме на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей — четыре года».
Ольга Червакова обратилась с журналистам с вопросом о том, не пора ли восстановить рейтинг врагов прессы: «Так получается, что депутаты не отдающие под суд коллегу, напавшего на журналиста — нормально, полиция не расследует нападения — нормально, пресс-секретарь после нападения полицейского на корреспондента АР говорит „слезоточивый газ никто не использовал“ — тоже нормально».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ольгу Червакову возмутил законопроект № 6688, которым хотят разрешить СБУ без решения суда блокировать сайты.
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