В Украине резко отреагировали на новое заявление Венгрии по Закарпатью

Политика

В Министерство иностранных дел Украины вызвали Временного поверенного в делах Венгрии в Украине Ласло Папа. Венгерском дипломату выразили протест в связи с недружественными шагами официального Будапешта и вручили ноту.

Во внешнеполитическом ведомстве Украины сообщили, что речь идет о последних заявлениях премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, существенно диссонирующих с политикой Европейского Союза в отношении Украины. Эти заявления были названы неприемлемыми и в значительной степени отражающими подходы страны-агрессора — России.



«Венгерском дипломату также была вручена нота с требованием предоставить официальные разъяснения в связи с решением правительства Венгрии создать должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов Карпатского бассейна, поскольку в сферу компетенции уполномоченного отнесена часть суверенной территории Украины», — заявили в МИД Украины.



Во внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, что несмотря на конструктивный подход украинской стороны по решению существующих проблемных вопросов, последние действия Венгрии свидетельствуют о выборе конфронтации вместо сотрудничества и прямое вмешательство во внутренние дела Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине жестко отреагировали на заявление Орбана о перспективах вступления страны в НАТО и ЕС