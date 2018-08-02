«Мариуполь» — «Юргорден»: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Спорт

В четверг, 2 августа, в Одессе пройдет ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА между «Мариуполем» и шведским «Юргорденом».

Несмотря на то что первый поединок в Стокгольме завершился результативной ничьей, фаворитом предстоящей встречи букмекеры все равно считают шведский клуб.

«Фаворит спорт»: «Мариуполь» — 3.75, ничья — 3.40, «Юргорден» — 1.97

«Париматч»: «Мариуполь» — 3.80, ничья — 3.20, «Юргорден» — 1.99

«Марафон»: «Мариуполь» — 3.85, ничья — 3.42, «Юргорден» — 2.04

Bet365: «Мариуполь» — 3.80, ничья — 3.30, «Юргорден» — 2.00

William Hill: «Мариуполь» — 3.80, ничья — 3.25, «Юргорден» — 2.05

Напомню, что в первом матче, прошедшем 26 июля, был зафиксирован счет 1:1. На 37-й минуте Сергей Яворский, замкнув навес с углового, открыл счет, но удержать победный результат подопечные Александра Бабича не смогли: на последней компенсированной минуте Алиу Баджи спас свою команду от поражения.

Добавлю, что на игру в Одессе назначена бригада арбитров из Ирландии во главе с 29-летним Робертом Харви. Арбитром ФИФА он является с 2016 года, прежде с украинскими клубами в еврокубках не пересекался.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть матч Лиги Европы «Мариуполь» — «Юргорден».