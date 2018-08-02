Скандальное задержание главы района в Закарпатье: подробности спецоперации силовиков

Происшествия

Утром 2 августа сотрудники Виноградовской райгосадминистрации (Закарпатская область), придя на работу, стали свидетелями проведения следственных действий, основным участником которых был их непосредственный начальник — глава района 36-летний Михаил Русанюк. Об этом «ФАКТАМ» сообщили в райгосадминистрации (РГА). Правда, там не смогли назвать причину задержания Русанюка. В то же время в департаментре по защите экономики Нацполиции Украины «ФАКТАМ» сообщили, что Михаил Русанюк был задержан за взяточничество.

По словам полиции, оперативники отдела противодействия взяточничеству департамента совместно с коллегами из областного управления, а также работниками Генпрокуратуры длительное время документировали преступную деятельность главы Виноградовской РГА.

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«Правоохранителям удалось установить, что чиновник организовал схему взяточничества: за составление договоров на выполнение работ или услуг за бюджетные деньги без соответствующего согласования он требовал и получал от бизнесменов неправомерную выгоду. В частности, за составление договора на поставку планшетов для инклюзивного образования (необходимы детям, больным ДЦП) и перечисление за них бюджетных средств глава Виноградовского района требовал 25 тысяч гривен взятки. Деньги он получал в несколько этапов. Во время получения очередного „транша“ в 8 тысяч гривен и был задержан правоохранителями», — сказали в пресс-службе и добавили, что вскрылись и другие факты взяточничества.

Правоохранители в рамках начатого уголовного производства по статье УК «Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды служебным лицом», сейчас устанавливают других лиц из числа чиновников РГА, которые также могли быть задействованы в коррупционных схемах.

Задержанный Михаил Русанюк возглавил РГА около трех лет назад, после назначения главой Закарпатской облгосдаминистрации Геннадия Москаля. По информации издания «Мукочево.net», он является членом административной команды губернатора области. До своего назначения Михаил Русанюк был заместителем главы Виноградовского района.

Между тем если глава Виноградовской РГА требовал за подписание договора на поставку планшетов всего 25 тысяч гривен взятки, то одесский адвокат вымогал у клиента целый миллион. Правда, воспользоваться им он так и не успел, поскольку был задержан полицейским спецназом.

Фото пресс-службы департамента защиты экономики Нацполиции Украины