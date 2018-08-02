Стал известен диагноз отравившихся шаурмой в Киеве

Происшествия

После того, как в Киеве шаурма отправила на больничные койки порядка семи десятков людей, стал известен точный диагноз пострадавших. Ранее эксперты говорили об острой кишечной инфекции.

«Было установлено лабораторно, что это, скорее всего сальмонелла. Диагноз острая кишечная инфекция будет изменен на сальмонеллез», — цитирует председателя Госпотребслужбы в Киеве Олега Рубана УНН.

Он также сообщил, что все киоски, где люди купили несвежую шаурму, принадлежали одному человеку. «Этот факт будет передан в правоохранительные органы и дальше уже будут разбираться по статье 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса», — сообщил Рубан. По информации Госпотребслужбы, на данный момент зарегистрированы четыре локации заболевания: метро «Дарница», метро «Минская», метро «Почтовая площадь» и метро «Лесная».

Напомним, что ранее в Госпотребслужбе критиковали работу МАФов, продающих фаст-фуд и не имеющих регистрации. Так, первый замглавы столичного управления Госпотребслужбы Александр Овчаренко заявлял, что шаурма как продукт питания абсолютно не опасна — люди получают отравление из-за нарушения технологического процесса ее приготовления. «Особенно опасны так называемые передвижные МАФы. У них даже физического адреса нет. Нет и элементарных условий для приготовления пищи. Ни туалета, ни воды, чтобы руки помыть. К тому же мясо, как правило, летом не хранится в холодильнике. Любой продукт на жаре больше часа — это отрава», — отметил Александр Овчаров.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», при отравлении сальмонеллезом врачи советуют как можно быстрее промыть желудок и кишечник.